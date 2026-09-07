El refugio de Arturo Valls en Aragón: un pequeño pueblo con un lago termal único en Europa

El humorista y presentador Arturo Valls está en boca de todos por su regreso a televisión y con la emisión de nuevo del programa que él presentaba: '¡Ahora Caigo!'. Antena 3, la cadena que empezó a emitirlo, prepara una vuelta del concurso televisivo que destaca por las trampillas.

Tras dejar de emitirse en 2021, '¡Ahora Caigo!', va a volver para cuatro episodios especiales que se emitirán en prime time. Los capítulos irán presentados por su mítico presentador Arturo Valls. El programa se emitió durante 10 años ininterrumpidos y fue líder en la franja de la tarde donde, en la misma cadena, iba seguido de otro concurso de mucho éxito: '¡Boom!'.

Quién es Arturo Valls

Arturo Valls se dio a conocer a finales de los años 90 y principios de los 2000 como reportero en el programa Caiga Quien Caiga. Su popularidad creció de forma masiva gracias a su papel como el carismático y peculiar Jesús Quesada en la exitosa serie de comedia Camera Café. Como presentador se convirtió en uno de los rostros más queridos del entretenimiento. Además de presentar '¡Ahora Caigo!', también presenta 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Arturo Valls presenta la nueva temporada de 'Mask Singer' / ALICIA CASILLAS

El presentador también ha desarrollado una carrera como actor, especialmente en películas de comedia. Uno de esos trabajos le llevó a rodar en Aragón y, de aquella experiencia, guarda un recuerdo especial de un municipio aragonés: Alhama de Aragón.

La película que lo llevó a Alhama de Aragón

La película fue 'Villaviciosa de al lado' del director Nacho Velilla. La cinta cuenta la historia de un pueblo de capa caída en el que toca el Gordo de la lotería de Navidad, pero el número del décimo se ha vendido íntegramente en el club de alterne del municipio.

Para llevarla a cabo se rodaron en numerosos municipios oscenses como Graus y su plaza mayor. Sin embargo, del municipio que Valls guarda más recuerdo es de Alhama de Aragón. Según él ha contado solían cantar el nombre del pueblo al ritmo de la canción reggae 'Sweat (A la la la la long)' de Inner Circle. En aquel entonces, también visitaron las Termas Pallarés.

El lago termal

Las termas Pallarés son un histórico complejo balneario que cuenta con uno de los elementos más singulares de la localidad: un gran lago termal natural. El agua brota de varios manantiales y mantiene una temperatura agradable durante buena parte del año, convirtiendo este espacio en uno de los lugares más característicos del municipio.

Lago termal de Alhama de Aragón / TURISMO DE ARAGÓN

Las aguas mineromedicinales del complejo presentan una mineralización media y son bicarbonatadas, sulfatadas y cálcico-magnésicas. También presentan una ligera radiactividad natural, una característica asociada a determinados manantiales termales. Tradicionalmente, estas aguas se han utilizado en tratamientos relacionados con afecciones reumáticas y traumatológicas, así como con problemas respiratorios y del sistema nervioso.

El lago se encuentra dentro del complejo de las Termas Pallarés, de carácter privado, aunque es posible acceder a él como visitante mediante el pago de una entrada. De esta forma, el espacio termal se ha convertido también en uno de los principales reclamos turísticos de Alhama de Aragón para quienes buscan disfrutar de sus aguas y conocer uno de los paisajes naturales más particulares de la localidad.

Qué ver en Alhama de Aragón

Además de este lago termal, Alhama de Aragón en la comarca de la Comunidad de Calatayud destaca por su riqueza natural e histórica. El Castillo de Alhama de Aragón, situado en el cerro de la Serratilla, a las afueras del pueblo, se presenta como una torre de piedra blanca que originalmente funcionaba como fortaleza y lugar de refugio. Esta edificación es la más antigua de Alhama de Aragón.

Castillo de Alhama de Aragón / Camino del Cid

También hay que mencionar la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. Fue construida a principios del siglo XVII y es un destacado ejemplo de arquitectura religiosa de la época. La iglesia alberga un impresionante retablo mayor realizado entre 1657 y 1668, obra de los escultores Pedro Virto y Bernardo Ibáñez.

Asimismo, a unos minutos en coche se encuentran el emblemático Monasterio de Piedra y la ciudad de Calatayud, dos opciones para completar la escapada.