Sigue la negociación entre los bomberos forestales y el Gobierno de Aragón: "Hay buena intención, pero las medidas son insuficientes"
Los sindicatos mantienen la convocatoria de una protesta este martes a las puertas del Pignatelli
El verano negro que ha sufrido Aragón con los incendios ha elevado el desgaste que sufren los bomberos forestales en la comunidad, movilizados desde hace semanas para reclamar mejores condiciones laborales. Este lunes se ha celebrado una reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) que, si bien ha permitido acercar posturas, todavía no ha resuelto el conflicto. "Hay buena intención, pero las medidas que proponen son insuficientes", explican desde UGT Aragón.
Como ejemplo, los sindicatos exigen la contratación de 200 bomberos, mientras que la DGA, a través de Sarga, se ha abierto a convocar un proceso para firmar a 57 profesionales más, con la posibilidad de abrir otro proceso extraordinario en 2027. Cifras que todavía no alcanzan las demandas de los forestales, que mantienen la convocatoria de una protesta para este martes a las puertas del Pignatelli, antes de volver a sentarse en la mesa de negociación el próximo miércoles, nuevamente en el SAMA.
Desde UGT recalcan que el salario actual de los bomberos forestales es de 1.329 euros netos al mes, distribuidos en 14 pagas. Por ejemplo, piden que se retribuyan los complementos de peligrosidad, que entienden que no se están cumpliendo, mientras que el Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dar una paga extra a los agentes que han estado presentes en la extinción de los innumerables fuegos de este trágico verano.
Del mismo modo, los sindicatos exigen cuestiones como la mejora del avituallamiento y también de las bases. "Hay localidades donde no hay luz ni agua potable", aseguran. En cualquier caso, la convocatoria de huelga sigue en pie, así como el calendario de protestas, aunque las posturas van acercándose.
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