Trabajo requiere al Gobierno de Aragón medidas preventivas con el formaldheído tras una denuncia de OSTA

El Sindicato Aragonés de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón (OSTA) ha informado este lunes de que la Inspección Provincial de Trabajo y de Seguridad Social de la Provincia de Zaragoza ha requerido al Servicio Aragonés de Salud (Salud Aragón) la inclusión de medidas preventivas en el plazo de dos meses por el uso del formaldheído.

La medida llega tras la denuncia presentada por el sindicato, que señalaba la falta de protocolos preventivos ante el uso del formaldheído, una sustancia cancerígena que se utiliza como conservante y fijador de tejidos en los servicios de anatomía patológica y bloques quirúrgicos, así como agente desinfectante, en diferentes áreas del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

Según ha detallado OSTA en una nota de prensa, el servicio de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social ha constatado que los protocolos de seguridad "solo tienen en cuenta la posible exposición al formaldheído vía inhalatoria, pero no se evalúan los riesgos de exposición dérmica y exposición oral".

Comprobaciones que observan que "tampoco se han realizado evaluación de riesgos laborales de posible exposición a formaldehído en otros servicios o departamentos del hospital en los cuales los trabajadores también utilizan este compuesto químico”.

Por todo ello, la actuación inspectora ha requerido al Salud Aragón la identificación de todos los servicios en los que los trabajadores utilicen formaldheído y, en todo caso, en el servicio de anatomía patológica, bloque quirúrgico y consultas externas. También la identificación de todos los trabajadores expuestos al citado compuesto, la medición de la posible presencia de formaldheído, así como una evaluación de riesgos laborales de cada uno de los puestos de trabajo afectados.

Igualmente, ha solicitado la planificación de medidas preventivas a adoptar, atendiendo a la priorización establecida en la normativa vigente, además de la entrega de los equipos de protección individual adecuados al riesgo.

Las exigencias de la Inspección incluyen, además, la formación para todos los trabajadores sobre el riesgo de exposición al formaldheído como agente CMR (Carcinógeno, Mutágeno o Reprotóxico) y la vigilancia de la salud de todos los trabajadores expuestos, ajustándose esta a los protocolos sanitarios vigentes.

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Desde el sindicato aragonés han celebrado la resolución, aunque han avisado de que seguirán trabajando para que el uso de este producto cancerígeno se reduzca al máximo posible, con el fin de garantizar unas condiciones de trabajo seguras para toda la plantilla del Salud