La Universidad de Zaragoza inicia un curso en el que por primera vez se podrá estudiar Medicina en Teruel

La Universidad de Zaragoza ha comenzado oficialmente el curso 2026/2027 recibiendo a los alumnos de primer curso y reencontrándose con los que ya llevan un tiempo en el campus público aragonés. Así, miles de personas han regresado este lunes a las aulas, incluido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón quien no se ha querido perder el primer día de clase de la nueva promoción de los estudiantes de Medicina en Teruel, un grado que se estrena la capital sur de la comunidad.

Azcón ha estado así presente en la nueva facultad de Medicina de Teruel, integrada dentro de las instalaciones del recién inaugurado hospital Obispo Polanco. Con la puesta en marcha de este grado se alcanza "un hito histórico", ya que ya es posible estudiar para ser médico en los campus públicos de las tres provincias aragonesas. Durante su visita a las aulas, el presidente ha subrayado que "este proyecto responde a la necesidad de que haya más profesionales sanitarios en nuestro sistema". "En muchos municipios de la comunidad autónoma faltan médicos y para que podamos suplir esta carencia es necesario que proyectos como este se pongan en marcha", ha recalcado.

El presidente Azcón inaugura el curso universitario con la primera promoción del Grado de Medicina en Teruel. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El nuevo grado de Medicina en Teruel arranca con 45 plazas adscritas a la Universidad de Zaragoza, que se suman a las 220 plazas de Zaragoza y a las 45 de Huesca. En total, Aragón cuenta este curso con 310 plazas públicas de Medicina, a las que se añaden las 100 ofertadas por la Universidad San Jorge, alcanzando las 410 plazas anuales para la formación de futuros médicos en la comunidad.

Junto a los estudiantes de Medicina, este lunes también comienzan el curso los alumnos de la Escuela de Enfermería de Teruel, que compartirán instalaciones dentro del Hospital Universitario Obispo Polanco. "Hablamos de cinco aulas para las clases magistrales y para la resolución de casos clínicos; y cinco laboratorios docentes de última generación, especializados en Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Biología-Genética e Histología-Anatomía", ha explicado el presidente. Para poner en marcha esta facultad, el Servicio Aragonés de Salud ha destinado más de 2,5 millones de euros a la construcción del nuevo aulario de Medicina y Enfermería, mientras que el Departamento de Educación ha invertido cerca de 725.000 euros en su equipamiento.

Más novedades

Pero este curso que acaba de comenzar ha llegado con más novedades y es que la nueva facultad de Medicina en Teruel no es la única que está de estreno. En Zaragoza este año se podrá estudiar por primera vez International Business (Comercio Internacional), un grado que se impartirá completamente en inglés. Se han ofertado 75 plazas de nuevo ingreso.

El recién iniciado curso también está de estreno en la rama de Humanidades ya que este año se pone en marcha el programa conjunto de Filología Hispánica-Estudios Clásicos. Y en el campus Río Ebro el grado de Arquitectura cuenta con cinco plazas más de nuevo ingreso, hasta alcanzar las 75, mientras que Ingeniería Mecatrónica ofrece cuatro más, llegando así a las 60.

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En total, la Universidad de Zaragoza ha recibido este lunes a más de 6.000 nuevos estudiantes que se suman a los que ya cursaban alguno de los más de 50 grados que se imparten en el campus público aragonés.