La vigilancia y las multas aplacan las acampadas ilegales en Anayet pero llegan las denuncias a Ordesa

La vigilancia y las multas han conseguido aplacar este verano las acampadas ilegales en el entorno de los ibones de Anayet. Así lo confirman fuentes de la Guardia Civil de Huesca consultadas por este diario, que explican que el grave problema que se registró el pasado verano, que obligó a desarrollar campañas de vigilancia específicas, han surtido su efecto y han minimizado los problemas en este entorno. Sin embargo, queda camino por recorrer en la protección de las montañas. Y es que el Instituto Armado sí que ha tenido que imponer denuncias por acampadas ilegales en otras zonas del Pirineo.

Cabe recordar que el verano pasado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Grupos de Rescates e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Panticosa y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón tuvieron que organizar operativos conjuntos ante las numerosas acampadas ilegales que se detectaron. Según denunciaron entonces, había hasta 46 tiendas de campaña ubicadas a menos de 100 metros de la franja de seguridad del ibón.

La situación alarmó a las autoridades de la Guardia Civil y del Gobierno de Aragón, que iniciaron una campaña para aclarar las condiciones en las que se podría acampar e imponer multas de hasta 1.000 euros por persona. Además, se emitió una orden que prohíbe acampar durante el verano.

Este mismo verano, fuentes del Gobierno de Aragón informaron que agentes de la Policía Nacional adscrita al Ejecutivo aragonés interpusieron a finales de julio cinco actas de infracción por acampar en los ibones de Anayet.

Pero fuentes de la Guardia Civil de Huesca insisten en que este verano "las acampadas en el entorno de los ibones de Anayet no han sido un problema". Estas mismas fuentes expresaron que esta actividad, además, dejó de ofertarse en algunas agencias turísticas, lo que también ha ayudado a mitigar el problema.

Con todo, el problema de los comportamientos incívicos y las acampadas ilegales no ha terminado. Según indican desde el Instituto Armado, este verano "ha habido más denuncias por acampadas ilegales en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido", aunque reconocen que en un volumen "habitual" respecto a los veranos anteriores. "No se han producido picos de denuncias ni de acampadas en Ordesa", concretan.

El Valle de Ordesa es una de las zonas más visitadas del Pirineo. / Turismo de Aragón

La acampada libre está prohibida en Ordesa

Cabe recordar que la acampada libre está prohibida en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y tan solo se permite el vivac o la acampada nocturna, en unas condiciones concretas y durante tres noches, como máximo, según queda recogido en la web del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, los montañeros solo pueden montar sus tiendas una hora antes del ocaso y desmontarlas una hora después del amanecer.

Noticias relacionadas

En concreto, solo se permite el vivac a partir de las siguientes altitudes, 2.550 metros en el sector de Pineta (por encima del Balcón de Pineta), 1.800 metros en el sector de Escuaín (La Ralla) y 1.650 metros en el sector de Añisclo (Fuenblanca). En todo el sector de Ordesa, la acampada nocturna está prohibida desde 2022.