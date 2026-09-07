Vitalia prevé empezar las obras de su nuevo centro en el Parque del Agua antes de 2027

El grupo aragonés Vitalia prevé comenzar las obras de su nuevo complejo en el parque del Agua de Zaragoza antes de que termine el año. El gigante del sector geriátrico lleva dos años esperando la licencia de obras para levantar un complejo gemelo al que ya tiene operativo en el fallido apartahotel junto al recinto Expo, donde sumará 70 apartamentos tutelados a su cartera de plazas residenciales y un hospital de día especializado en enfermedades neurodegenerativas.

La compañía presidida por el fuevano José María Cosculluela compró hace casi cuatro años una parcela de 3.575 metros cuadrados a la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial por un precio tasado de 1,7 millones de euros. Desde entonces, la firma presentó el proyecto en el consistorio zaragozano, que lleva dos años evaluando la iniciativa antes de dar luz verde a su construcción. El edificio proyectado por Vitalia constará de 57 habitaciones individuales de unos 46 metros cuadrados de superficie, cada una de ellas con dormitorio, baño privado y un salón-comedor equipado con cocina de 25 m2, además de terraza en la mayoría de ellos. También contará con 12 habitaciones dobles y una triple y un aparcamiento con 46 plazas para vehículos.

La compañía aragonesa invertirá algo más de 10 millones de euros en una iniciativa que fue financiada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Fuentes de la compañía señalan a este diario que esperan contar con los permisos municipales para empezar a urbanizar los terrenos anejos a la avenida Ranillas en los próximos meses, momento en el que lanzarán las obras. Los planes iniciales pasaban por entregar las llaves antes de 2026, pero los trabajos de construcción se prolongarán entre uno y dos años.

Junto a la residencia del Parque del Agua

La compañía zaragozana sumará de este modo un hermano pequeño a la residencia abierta hace cinco años en el Parque del Agua, que proporciona 229 plazas residenciales y 30 de estancias diurnas sobre los cimientos del fallido apartahotel de la Expo, un inmueble que nunca se llegó a terminar y que Vitalia adquirió por cerca de cuatro millones de euros al grupo Novobank en 2016.

Mientras tanto, la firma aragonesa ha comenzado la reconversión de la antigua Clínica del Pilar en un hospital especializado en tratamiento de ictus y daños cerebrales. Está previsto que los trabajos terminen en otoño de 2027, cuando podrían finalizarse los trabajos y se podría pensar ya en su apertura.

La parcela sobre la que se levantará el nuevo edificio. / JOSEMA MOLINA

El pasado mes de marzo, el ayuntamiento concedió a Vitalia, la empresa que adquirió la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza, la licencia de obras para transformarla en un hospital especializado en tratamiento del ictus. Por ahora, con la licencia de derribo aprobada, los trabajos se centran en terminar vaciado de las instalaciones, que permanecen cerradas a cal y canto desde el exterior, lo que no ha impedido que el edificio se haya convertido en un gigantesco mural para los grafiteros. Una vez que el interior se quede diáfano, se comenzarán con los trabajos de reforma una ver que el consistorio firma las licencias de reforma o construcción.

El grupo aragonés se halla inmerso en una expansión fulgurante por todo el país. Planea contar con 15.000 camas asistenciales en el año 2026, de las que 700 se corresponden con los apartamentos con servicios o pisos tutelados que se ubicarán en el Parque del Agua, en Bilbao y en tres zonas de Madrid (Getafe, Móstoles y Carabanchel). Además, planea una nueva inversión de 400 millones de euros para ampliar en otras 4.000 camas su capacidad residencial con la construcción de 25 nuevos centros.