Aitor Garay: «La presencia del fisioterapeuta en la sanidad pública es insuficiente»

Este 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, ¿Qué supone este día para el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón?

Los fisioterapeutas de todo el mundo celebramos hoy la unidad y solidaridad del colectivo bajo el amparo de la World Physiotherapy, la confederación mundial de fisioterapeutas, en la que España está representada a través de la Asociación Española de Fisioterapeutas. La conmemoración de este día nos brinda la oportunidad de que se reconozca el trabajo que los fisioterapeutas realizamos por nuestros pacientes y la sociedad, poniendo este año el foco de atención en el papel de la fisioterapia y la actividad física en la prevención, manejo y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares y el ictus. Nuestro colegio se suma a esta conmemoración con la celebración hoy de un evento en la ciudad de Zaragoza, donde profesionales y pacientes tendrán voz en una mesa redonda sobre ictus.

¿Cómo de importante es la fisioterapia para la salud?

La Fisioterapia es una profesión sanitaria de primer orden que previene, recupera y resuelve múltiples problemas de salud relativos al aparato locomotor, al dolor y al movimiento, aumentando así la calidad de vida de las personas. Nuestras áreas de intervención son múltiples, entre otras: oncología, pediatría, geriatría, neurología, deporte, urología, medicina laboral y cardiorespiratorio. Los estudios demuestran que la fisioterapia ayuda a prevenir patologías y puede incluso retrasar algunas intervenciones de cirugía.

¿Cuál es la situación actual de la profesión en Aragón?

Cada vez es mayor el reconocimiento de la profesión y la labor de nuestros profesionales por parte de los ciudadanos, lo que hace que los servicios del fisioterapeuta cada vez resulten más demandados cuando se presenta algún tipo de patología. Pero también se debe ser consciente de la importancia de la prevención y cómo también ahí los fisioterapeutas podemos ayudarle. La mayoría de nuestros profesionales ejercen en el ámbito privado su labor y desde el Colegio se pone a disposición de los ciudadanos, a través de nuestra página web, una relación de centros y consultas donde pueden dirigirse para solicitar los servicios de un fisioterapeuta.

Por otro lado, la presencia del fisioterapeuta dentro de la sanidad pública, del Servicio Aragonés de Salud, todavía sigue resultando insuficiente a nuestro juicio y desde el colegio demandamos a las autoridades, tanto la creación de más plazas para nuestros profesionales, como cambios en el acceso de los pacientes a las Unidades de Fisioterapia, algo que sin duda ayudará a reducir las listas de espera y por tanto, a mejorar la atención del ciudadano.

¿Cuáles son las necesidades y reivindicaciones de la profesión en la actualidad?

Nuestra profesión está en constante avance y se han innovado y desarrollado gran número de técnicas fisioterápicas para el tratamiento de lesiones. Pero igual que en otras profesiones sanitarias, la tendencia de la fisioterapia también pasa por dedicar gran cantidad de sus recursos a afrontar la promoción de la salud, de manera que sea el ciudadano quien se implique y participe activamente en el mantenimiento de su salud. Uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar es el abordaje del envejecimiento, cronicidad y, por tanto, fragilidad de la población aragonesa. Esta se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos de salud como un mayor riesgo de caídas, dolor crónico, una peor recuperación tras otros procesos clínicos, una mayor progresión de la discapacidad con una mayor hospitalización. Por tanto, El papel de fisioterapia es fundamental en el control de las manifestaciones clínicas relativas a la funcionalidad, el movimiento, el dolor y la participación social de los ciudadanos, con el objetivo de que consigan un mejor mantenimiento de las capacidades funcionales del paciente crónico y frágil. Asi mismo, esto repercute en una disminución de las tasas de dependencia, sobre todo si se interviene antes de la aparición de esta. Además, la intervención con mejor perfil de coste-efectividad en la prevención de la fragilidad y su reversibilidad es la realización de ejercicio físico terapéutico, área en la que el fisioterapeuta es el profesional sanitario indicado para aplicarlo. Un reto complejo a abordar para el avance de nuestra profesión es dotar a nuestros profesionales de un reconocimiento oficial de sus áreas de especialización, por ello se hace necesario la aprobación de las especialidades en Fisioterapia. Esta mayor especialización redundará en una mejor atención y prestación de servicio asistencial a los pacientes y al reconocimiento de nuestros profesionales.

¿Cree que la fisioterapia es una profesión con salidas profesionales en el futuro?

Sin duda, todos los cambios que se nos avecinan en la sociedad aragonesa favorecerán que la fisioterapia cada vez sea una profesión más necesitada y demandada, no solo en el ámbito privado, sino también dentro de los servicios públicos de salud. Con los datos actuales, hechos públicos por el Gobierno de Aragón a 20 de julio de este año, observamos que la plantilla orgánica del Servicio Aragonés de Salud de fisioterapeutas en Atención Primaria es de 75 y en Atención Hospitalaria de 166, para atender a una población total por Sectores de Salud de 1.364.620, según estadísticas actualizadas en el año 2025 publicadas por el IAEST. La ratio varía según los Sectores, pero en Atención Primaria oscila aproximadamente entre 1 fisioterapeuta para la atención de una población que oscila entre 11.000 y 25.000, y en Atención Hospitalaria 1 fisioterapeuta para la atención de entre 4.500 y 10.000 habitantes. Estos datos y la tendencia al envejecimiento y cronicidad de enfermedad de la población aragonesa, nos sugieren que la actual plantilla de nuestros profesionales en la sanidad pública está por debajo de lo que sería óptimo para una mejor atención de los pacientes. Esto hace que, ya actualmente, muchos ciudadanos recurran a alguno de los 877 centros privados donde existen unidades de fisioterapia de Aragón. Nuestro colegio defiende la atención en el ámbito privado de la profesión, y la mayoría de nuestros profesionales ejercen en dicho ámbito, pero el ciudadano también debería encontrar una más rápida atención de sus patologías a través de la sanidad pública.

¿Qué función y servicios presta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón?

Somos una entidad que vela por los intereses de sus colegiados y de los ciudadanos. El objetivo del Colegio es dotar a los fisioterapeutas de una institución de defensa y representación de sus intereses que además, contribuya a mejorar la asistencia sanitaria.Trabajamos y apoyamos a nuestros profesionales para mejorar la atención al paciente desde las diferentes áreas de intervención tanto en el ámbito público en Atención Primaria y Especializada, como en el ámbito privado.

Entre otras acciones, nuestro Colegio promueve actividades formativas que ayudan a mejorar la capacitación de nuestros profesionales y realizamos acciones de apoyo a la investigación a través de becas otorgadas a los colegiados y la convocatoria de premios de investigación desde hace varios años.