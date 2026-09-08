El campo aragonés incrementa su producción un 8,6% en un 2025 marcado por la baja rentabilidad

El campo aragonés vivió un 2025 de aumento de la producción, pese a los graves episodios de pedrisco que diezmaron la producción agrícola, que se tradujo en un avance importante de la renta de los profesionales del sector primario, aunque los escasos márgenes minimizan la rentabilidad de las explotaciones, lo que se traduce en el abandono del medio rural. La renta agraria aragonesa (la suma de ingresos que generan las actividades agrícola y ganadera) alcanzó en 2025 más de 2.800 millones de euros, un 11% más que el año anterior, mientras que la Producción Final Agraria se situó en 6.800 millones, un 8,6% más que en 2024, según los datos avanzados este martes por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las macromagnitudes agrarias de Aragón correspondientes a 2025

Según ha expuesto Simón, los datos reflejan que la comunidad autónoma cuenta con un sector "fuerte, profesionalizado y con una enorme capacidad para generar riqueza". La consejera ha destacado que Aragón ha cerrado el ejercicio "con más producción, con más valor añadido y con más renta agraria", con una evolución además más favorable que la media nacional en las principales magnitudes. No obstante, ha rechazado realizar una lectura triunfalista de las cifras porque, ha advertido, "detrás de una buena cifra global existen realidades muy distintas", y dado que hay actividades que han incrementado su producción pero no han conseguido trasladar ese crecimiento al valor económico, mientras las explotaciones continúan trabajando con "márgenes muy, muy ajustados".

En este sentido, ha apuntado que la rentabilidad continúa siendo el "gran reto" y ha reivindicado el peso estratégico del sector agrario para la economía aragonesa, por su contribución al empleo, los pueblos, las familias, las cooperativas y la industria agroalimentaria. Por provincias, Huesca continúa liderando la economía agraria de Aragón, mientras Zaragoza mantiene un peso destacado y Teruel ha registrado un mayor crecimiento relativo de la renta agraria.

La ganadería mantiene asimismo un fuerte peso en la estructura productiva aragonesa, al representar alrededor del 68 % de la Producción Final Agraria. Dentro de este subsector, el porcino continúa como la principal actividad agraria de la comunidad, con más de 2.500 millones de euros y aproximadamente el 38% del conjunto de la Producción Final Agraria.

Simón ha señalado que estas cifras otorgan a Aragón "mucho que decir" en cuestiones como la sanidad animal, la bioseguridad, los costes de producción, el agua, la simplificación administrativa y la competitividad. También ha defendido que las decisiones que afecten al campo deben partir de "una escucha activa y de un conocimiento real" de quienes trabajan en él.

Aumenta la producción de fruta pero se factura menos por ella

En agricultura, 2025 ha sido, según ha indicado, un año de recuperación productiva en numerosos cultivos, entre ellos los cereales, el olivar, la almendra, los forrajes y otros cultivos leñosos. Sin embargo, ha llamado la atención sobre la situación del sector de la fruta, donde se ha producido un aumento del volumen pero un descenso del valor económico debido a la caída de los precios. "Una buena campaña en volumen no significa que siempre se traduzca en una mejora equivalente en la rentabilidad", ha advertido la consejera, que ha situado entre los principales condicionantes del sector los precios, los costes, la meteorología, los riesgos sanitarios y el relevo generacional. Ante esta situación, ha fijado como prioridades la "estabilidad", la "rentabilidad" y "el futuro", con medidas dirigidas a defender el agua, modernizar las explotaciones, reforzar la bioseguridad y la sanidad animal y vegetal, impulsar el seguro agrario, facilitar el relevo generacional y reducir las cargas administrativas innecesarias.

Un año marcado por el pedrisco

El informe incorpora también un análisis climatológico de la campaña, marcada por irregularidades, tormentas, pedrisco, lluvias torrenciales y otros fenómenos adversos que han ocasionado daños desiguales en el territorio y es por lo que ha incidido en la importancia creciente del seguro agrario, la eficiencia en el uso del agua, la modernización y la capacidad de respuesta. Para Simón, el campo aragonés "ha demostrado que está a la altura" y ha reclamado a las administraciones que hagan lo mismo. "Detrás de cada cifra hay personas que producen, que arriesgan, que generan empleo y que sostienen y vertebran nuestro territorio", ha señalado.

La consejera ha asegurado que el Gobierno de Aragón va a "defender el sector agrario aragonés" por considerarlo estratégico y generador de riqueza y ha incidido en que "sin los agricultores y ganaderos no hay territorio".