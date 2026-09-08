Botorrita se pregunta por la 'magia' de Merlin: las dudas de un pueblo de 600 vecinos sobre un centro de datos

El centro de datos que Merlin Properties proyecta en Botorrita protagonizó en la mañana de este lunes una reunión en el Cine-Salón Cultural de la localidad zaragozana. Ismael Clemente, consejero delegado de la socimi española, cotizada en el Ibex 35, viajó hasta el municipio para tratar de resolver las dudas de los vecinos sobre el proyecto, que contempla una inversión de 1.200 millones de euros. Lo que se encontró fue un pueblo de menos de 587 habitantes que tendrá como vecino un centro de datos, unos complejos que, si ya son un enigma para el mundo en su conjunto, ni qué decir tiene para una localidad del Aragón rural.

Más allá de dudas técnicas, como la diferencia entre un megavatio informático y un megavatio eléctrico, el consumo de agua es la gran inquietud del momento, sobre todo en un territorio que, pese a estar en la depresión del Ebro, acusa las sequías recurrentes. A pesar del escepticismo de algunos de los presentes, el CEO de Merlin explicó que sus equipos de computación tienen un consumo nulo de la red de suministro de agua, ya que se utiliza un sistema de refrigeración eléctrica, que requiere de un circuito cerrado que utiliza una mezcla de agua y alcohol, que llega en contenedores y, si no hay fugas, se repone cada 10 años.

Otra de las cuestiones planteadas por los vecinos fue la aparición de un efecto isla de calor en el entorno de los centros de datos, ya que, según un estudio internacional basado en mediciones de la NASA, suben dos grados la temperatura de su entorno. Según justificó Clemente, los chillers (las máquina de refrigeración) operan a una temperatura con el que tienen emisiones a 60 grados de temperatura. "Para quien sepa de entropía, cuando en el exterior hay 40 grados es aumento de temperatura se disipa", explicó.

Los problemas de suministro del municipio

Una vecina hizo referencia a los habituales cortes de luz que sufre el pueblo por las carencias de la red eléctrica, manifestando su precupación por que la instalación del centro de datos pueda acrecentar los problemas de suministro. Según explicó David Martínez, director de desarrollo inmobiliario de Merlin, no habrá afección sobre la red porque la energía llegará al centro de datos a través de una nueva infraestructura eléctrica, con sus propias líneas de transporte y su propia subestación. También se preguntó por la posibilidad de utilizar los generadores de emergencia (funcionan con gasóleo para mantener la actividad en caso de apagón) en los casos en los que el municipio se queda sin luz.

Hubo tiempo para hablar de las expropiaciones de terreno, un mecanismo que el Gobierno de Aragón habilita a estos promotores privados a través de la concesión de una Declaración de Interés General de Aragón (DIGA). Este hecho también ha sido problemático en otros proyectos, como el de Microsoft en Puerto Venecia. Según manifestó el CEO de Merlin, la intención es "llegar siempre a convenios” con los propietarios.

Los impuestos y la cercanía del complejo al casco urbano

Los vecinos más críticos se quejaron de la exención de impuestos a una compañía cotizada en el Ibex, algo que también forma parte del PIGA, que exonera del cuantioso tributo a las construcciones y obras, el ICIO. Según señaló Merlin, la promotora pagará en torno a 800.000 euros al año solo en concepto de Impuesto de Actividades Económicas y de Impuesto de Bienes Inmuebles, mientras que plantea hacerse cargo de actuaciones en el municipio por el valor del ICIO.

Otro de los vecinos, que, según explicó, vive en el extremo más cercano al polígono San Antonio, la fallida área industrial en la que se proyecta el centro de datos, puso en conocimiento de la compañía que la superficie expropiada recogida en la DIGA termina en la valla de su casa, por lo que reclamaba alejarlo de su vivienda. "Pueden estar seguros que no habrá nada a 10 metros de la casa de nadie, eso sería un disparate. Por el momento estamos en la fase inicial, que iremos detallando y perfeccionando”, insistieron los directivos de Merlin, que citaron que la vivienda más cercana quedará “a 430 metros” de distancia del centro de datos.

¿Y por qué Botorrita?

Y también se conversó sobre cuestiones mucho más terrenales, como las afecciones a vías pecuarias por dónde transita el ganado, o el uso que hacen otros ganaderos del polígono donde se instalará el centro de datos para transportar la maquinaria agrícola y evitar el tráfico pesado por el pueblo.

Sin embargo, la gran pregunta estaba latente: ¿por qué Botorrita? La razón está en dos cuestiones, dijo el CEO de Merlin. La primera es la disponibilidad energética en la red y el cierzo, que permite cubrir con energía eólica la mayor parte del consumo eléctrico. Este hecho es fundamental, ya que permite contar con electricidad más barata y es una pieza clave para lanzar un proyecto con los nuevos requisitos que va a exigir el Gobierno central. La segunda razón es menos conocida: por debajo de la autovía A-2 transita una gigantesca red de cables de fibra óptica que transportan los datos hasta EEUU. Hay dos vertientes en España, la que entra por Lisboa y sale por Francia, y la que entra por el Cantábrico, que confluye con la primera en un punto exacto: Aragón.