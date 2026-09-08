La consejera de Educación de Aragón culpa al "sanchismo" del batacazo en PISA: "Se ha creado una generación de alumnos que no entiende lo que lee"

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón ha culpado "al sanchismo" y a la LOMLOE del "drama social" que reflejan los resultados del informe PISA. La titular del área educativa desde mayo de 2025 ha defendido que estos malos resultados solo corresponden en "una pequeña fracción" al Gobierno del PP y Vox liderado por Jorge Azcón, a pesar de que dirige la comunidad autónoma desde agosto de 2023. Los exámenes a los que hace referencia el último informe de PISA se realizaron en la primavera de 2025.

La titular del área educativa no ha ahorrado en calificativos y no ha puesto paños calientes a las malas cifras que deja el informe, también para la comunidad aragonesa, aunque los alumnos de esta comunidad han mejorado la media española tanto en competencias científicas, como en matemáticas y lectura. "Aragón no va a camuflar nada ni va a mentir a la comunidad educativa", ha avisado Susín.

"El primer test de estrés de la Lomloe ha dado un resultado pésimo. Es una desplome generalizado, severo e histórico de la calidad de la educación, también en Aragón", ha lamentado Susín en una rueda de prensa convocada esta misma mañana, coincidiendo con el inicio del curso escolar y con la publicación oficial del informe de rendimiento académico. “Hablamos de una caída libre provocada por un modelo pedagógico fallido”, ha considerado.

"Fracaso sin paliativos de la Lomloe"

"Los demoledores resultados confirman el fracaso sin paliativos de la Lomloe, una ley ideológica que destruye la excelencia académica. Nuestros alumnos de 15 años se sitúan en mínimos nunca vistos de la excelencia académica", ha denunciado.

La consejera ha sido especialmente contundente por los malos resultados en Lectura, que ha calificado directamente de "drama social". "Caemos en picado a los 460.7 puntos, cediendo 26.9 respecto a la anterior edición y llegando a un abismo de 45.7 puntos en comparación con 2015. Se ha creado una generación de alumnos de 15 años que no entiende lo que lee", ha denunciado la consejera, que ha aprovechado la rueda de prensa también para anunciar que su departamento ya trabaja en un grupo de trabajo para tratar de mejorar estos resultados "y rescatar la excelencia" en Aragón.

La titular de la consejería ha repasado los resultados del informe, reflejando que "en Matemáticas nos desplomamos hasta los 462 puntos, una caída de 38.3 puntos desde 2015". En ciencias, "retrocedemos hasta los 481.9 puntos, dejándonos 17.5 de rendiento respecto ala última evaluación" y es la primera vez que la comunidad cae por debajo de la OCDE en la historia, ha apuntado. "Este es el legado educativo de Pedro Sánchez y de Pilar Alegría, que ha sido la ministra encargada de implementar esta ley, desde 2021-2025", ha denunciado.

Grupos de jóvenes atentos a las pantallas de sus móviles a la salida del instituto. / JORDI COTRINA / EPC

"La excelencia académica está en peligro de extinción"

Además, Susín ha recordado que el "32% de los alumnos en Mates y el 28% en lectura están en el nivel 1", esto es, el de menor rendimiento. Y ha alertado de que "la excelencia académica está en peligro de extinción". "Tan solo hay un 0,6% de alumnos excelentes en Mates y un 0,2% en Lectura", recalcado.

Y ha acabado señalando que "no podemos tener casi el 50% de los alumnos de 15 años en una comunidad autónoma que no entiende lo que lee". "Es muy grave lo que ha reflejado el informe PISA", ha insistido Susín.

La consejera ha recalcado que el Ejecutivo de Jorge Azcón "no va a renunciar al esfuerzo, no vamos a olvidarnos del mérito ni dejaremos a ningún alumno atrás". Y ha asegurado que le "darán la vuelta" al sistema, de la mano de "docentes y familias" para poner "el aprendizaje en el centro".

Así, ha anunciado la creación de una "unidad del dato que analice todos los indicadores de evaluación" para poder corregir decisiones y adaptar sus políticas. "El compromiso de este Gobierno es solventar el colapso educativo al que nos ha llevado el sanchismo", ha asegurado.

Y ha ahondado en la formación de un equipo de trabajo para mejorar los resultados académicos de los alumnos aragoneses. "Crearemos un equipo de trabajo integrado por profesionales con experiencia en el aula y capacidad de evaluación del sistema para revisar el currículo aragonés y determinar si tenemos que ampliar las horas lectivas de Matemáticas y de las materias instrumentales. Que ya les digo yo que sí", ha explicado.

Ha aprovechado Susín para recordar que este Ejecutivo ha mejorado las condiciones laborales y salariales de los profesores en Aragón, que ha contratado a más docentes y que está trabajando para "reducir la carga burocrática, el papeleo inútil que les ha impuesto la Lomloe". Una comparecencia en la que ha habido escasa autocrítica por los resultados de Aragón y mucha carga de crítica política contra el Gobierno central y la Lomloe, a quienes la titular de la consejería aragonesa ve como responsables únicos de los malos resultados en el informe PISA de 2025.