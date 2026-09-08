El curso comienza de nuevo en Aragón con alumnos en barracones y sin concretar otras obras: "Quedan muchas pendientes"

Son muchos los nuevos retos que deben afrontar las familias, el profesorado y la Administración en este inicio del curso escolar, pero hay otros desafíos que se repiten año tras año. Es el caso de algunas (varias) infraestructuras pendientes así como el estado de conservación y mantenimiento de los colegios e institutos públicos de la Aragón, una cuestión en la que las familias vuelven a poner el acento en una vuelta al cole en la que decenas si no cientos de alumnos estudiarán en barracones. "Aunque dentro de lo malo por lo menos ahí tienen aire acondicionado", comentan no sin resignación algunas ampas.

Desde Fapar critican la disonancia entre el discurso que ha mantenido la consejería del Gobierno de Aragón desde que el PP se hizo con el Ejecutivo y los hechos. "Insisten en que han empezado a hacer cosas pero no sabemos cuáles. Lo que es seguro que quedan muchas pendientes", critican desde la federación de asociaciones de padres y madres de la escuela pública. "Hace ya tres años aseguraron que iban a elaborar un inventario con todos los centros de la comunidad y las necesidades de cada uno en materia de infraestructuras y mantenimiento. Todavía no sabemos nada de ese inventario y no será por no haberlo pedido", añaden.

Precisamente, a sabiendas de que el asunto de las infraestructuras es uno de los debes de esta Administración y de las anteriores con la escuela pública aragonesa, este tema ha sido uno de los que ha ocupado parte del discurso de la consejera de Educación en la rueda de prensa de este lunes, convocada precisamente con motivo del inicio del curso. Así, Carmen Susín ha recordado que el programa 'Aulas que respiran' ha iniciado este verano sus primeras actuaciones, con una inversión inicial de dos millones de euros para mejorar el confort climático de los centros, una de las necesidades más acuciantes del sistema público después de una primavera y un verano en los que se están batiendo todos los récords. Según ha explicado la responsable del ramo, ya se han comenzado a instalar láminas solares, elementos de sombreado, ventiladores de techo y sistemas de climatización, actuaciones que continuarán hasta final de año.

Reuniones que no llegan

Sobre ese programa, desde Fapar explican que, pese a haberlo pedido, las familias siguen "sin conocer" cuáles son las actuaciones concretas que se van a ejecutar hasta que acabe el año con esos 2 millones de euros. Por otro lado, reclaman conocer también cómo gastará Aragón los fondos que van a provenir del Ministerio para la Transición Ecológica para climatizar colegios que no estén adaptados a las altas temperaturas. "Pedimos una reunión con la directora general de Infraestructuras este pasado julio y todavía ni nos han contestado", lamentan desde la federación, que recuerda además que Aragón fue la única comunidad que se abstuvo en el reparto de dinero estatal al considerar que debía llegar dinero también para climatizar la escuela concertada. "Los edificios de los colegios concertados son de titularidad privada", recuerdan. "Por eso nos cabrea tanto cuando se habla de la concertación del Bachiller, porque están hablando de destinar recursos y financiación a otros centros cuando los que son su responsabilidad tienen infinidad de necesidades", denuncian.

Hace ya un año y medio desde Fapar entregaron a la consejería un dosier que incluía todas las necesidades que desde las ampas de los colegios de las tres provincias aragonesas les habían hecho llegar. ¿La respuesta? "La seguimos esperando. No nos han dicho todavía nada", manifiestan.

Pero la climatización y la conservación no son los únicos problemas de la red de centros públicos. También existe un déficit de infraestructuras que en algunos centros se suple, año tras año, con la instalación de barracones. "Hay muchas necesidades que en Zaragoza se concentran en los centros del sur. Pero ahí está también el nuevo instituto de Monzón, y los problemas de sitio en La Muela y Pinseque, entre otros.

Valdespartera, el ejemplo

Uno de esos centros que tiene problemas con el espacio es el Soledad Puértolas, en Valdespartera. Y eso que es el colegio más nuevo del barrio y el último en construirse. Desde el ampa explican que los edificios se prepararon para alojar tres vías por curso, pero que hay algunas que ya cuentan con cuatro. "Esto quiere decir que se tienen que usar algunas aulas destinadas a extraescolares o los laboratorios como aula al uso, lo que va en detrimento de la calidad educativa y de la experiencia de los alumnos y el profesorado", lamentan las familias del centro.

En este centro público integrado (se imparten clases desde Infantil hasta Secundaria) todavía ni han empezado las obras para levantar un nuevo aulario que dé cobijo a los alumnos más mayores. "Se supone que los trabajos que tendrían que haber empezado ya y no están ni adjudicadas hasta donde tengo entendido", lamentan desde el ampa del Soledad Puértolas.

Donde sí han comenzado las obras para construir un nuevo aulario y deberían haber acabado es en otro centro público de este barrio de Zaragoza. El Valdespartera 3 tiene alumnos en la ESO desde hace cuatro años, es decir, al final de este curso se graduará la primera promoción que ha estudiado Secundaria entre sus muros. Y pueden terminar su formación sin haber visto acabado el edificio en el que, supuestamente, deberían haber estudiado. "Supuestamente terminan este curso. Veremos", lamenta la asociación de padres y madres.

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Para solucionar el problema de la falta de espacio, el Valdespartera 3 volverá a contar este año con barracones, "que dentro de lo malo mira, por lo menos tienen aire acondicionado y calefacción". El problema es que de los 10 que deberían estar montados solo hay listos cinco en este inicio de curso, por lo que el centro tardará algunas semanas en alcanzar la normalidad. "Los equipos directivos pierden muchísimo tiempo reorganizando espacios y aulas, es mucha la burocracia que soportan cuando deberían dedicarse a atender a los alumnos y las familias. En el Valdespartera 3 hay 900 alumnos y somos un centro preferente TEA, por lo que son muchas las necesidades que atender", zanjan desde el ampa, que explica además que las aulas prefabricadas que se están todavía habilitando ocupan la mitad del patio de Primaria.