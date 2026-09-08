El dueño de ElPozo compra una jamonera de Teruel y prepara nuevas inversiones

El Grupo Fuertes, uno de los grandes grupos agroalimentarios españoles y propietario de ElPozo Alimentación, ha adquirido Jamones Albarracín, una de las mayores empresas españolas especializadas en el secado y curación de jamones y con sede en Teruel. La operación supone la entrada del gigante cárnico murciano en el negocio de la maquila de jamón, es decir, el servicio de curación y elaboración para otras empresas, y refuerza su apuesta estratégica por este producto.

La compañía turolense, hasta ahora propiedad de la familia Dobón, cuenta con 25 años de trayectoria, tres centros productivos y una capacidad de curación de hasta cuatro millones de piezas. En 2025 alcanzó una producción récord de 3,82 millones de jamones, un 13% más que el año anterior, y su plantilla rondaba los 155 trabajadores. La empresa había anunciado además una inversión de siete millones de euros para ampliar su capacidad.

La operación permitirá a el Grupo Fuertes desarrollar a través de ElPozo Alimentación el denominado Proyecto Jamón, que el grupo considera uno de sus ejes estratégicos. El comprador anuncia nuevas inversiones para ampliar y modernizar las instalaciones de Jamones Albarracín y aumentar la capacidad productiva de sus secaderos. La empresa continuará además prestando servicio de maquila a sus actuales clientes y mantendrá al equipo humano existente. El importe de la compraventa no ha trascendido.

En la DOP Jamón de Teruel

La adquisición tiene una especial relevancia para Teruel porque Jamones Albarracín forma parte del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jamón de Teruel. La compañía fue fundada en 2001 por la familia Dobón junto a su socio César Lorente y ha construido desde entonces una importante industria de transformación cárnica en la provincia.

El crecimiento ha sido notable. La empresa comenzó con apenas dos trabajadores y llegó a superar los 150 empleados. Sus instalaciones de Teruel disponen de decenas de salas de postsalado, secaderos y bodegas, y su actividad se extiende tanto al mercado nacional como al suministro a grandes compañías cárnicas. Entre sus clientes figuran grandes marcas de la industria alimentaria y empresas vinculadas a la DOP Jamón de Teruel.

Para Grupo Fuertes, la compra supone un nuevo paso en su estrategia de crecimiento dentro de la industria alimentaria. El holding murciano gestiona una veintena de compañías, emplea a más de 8.700 personas, genera más de 50.000 empleos indirectos y supera los 2.300 millones de euros de facturación, según sus últimos datos corporativos. Su principal negocio es el agroalimentario, aunque también mantiene inversiones diversificadas.

ElPozo Alimentación, su principal compañía, facturó 1.845 millones de euros en 2024 y contaba con una plantilla media de 5.234 trabajadores. La marca está presente en los cinco continentes y exporta a más de 80 países.

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La adquisición de Jamones Albarracín es, además, la segunda operación corporativa del Grupo Fuertes este verano. A finales de julio anunció su entrada en el sector avícola con la compra de Tolvasa y Paasa, dos compañías familiares de Albacete dedicadas a la cría, procesamiento y comercialización de pollo y con más de medio siglo de trayectoria.