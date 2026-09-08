Las empresas de Aragón mantienen el pulso exportador y las ventas a EEUU crecen un 12,7% pese a los aranceles de Trump

Las empresas aragonesas se apoyan en los mercados de la Unión Europea para mantener la balanza comercial de la comunidad en positivo en un escenario de incertidumbre política marcada por las guerras en Oriente Medio y en Ucrania. La patronal CEOE Aragón considera que las firmas de la comunidad están afrontando el actual escenario internacional "desde la adaptación, la diversificación de mercados y una apuesta sostenida por la internacionalización", lo que ha permitido que la economía aragonesa logre un crecimiento del 4,8% de las exportaciones durante el primer semestre del año.

La organización empresarial ha puesto el acento en la capacidad del tejido productivo aragonés para mantener su presencia exterior y buscar nuevas oportunidades pese a las dificultades, como ha ocurrido en el caso de Estados Unidos, donde las políticas arancelarias impuestas por Donald Trump no han impedido que las exportaciones aragonesas al país norteamericano se disparen un 12,7. Según ha explicado el responsable de Internacionalización de CEOE Aragón, Daniel Álvarez, ha atribuido este comportamiento a factores como la "calidad", la "especialización" y la capacidad de adaptación de las empresas, junto a una trayectoria de apertura a los mercados exteriores.

El crecimiento se explica por las ventas de productos tecnológicos, aunque EEUU sigue siendo un país con una importancia relativamente menor para Aragón, ya que es el décimo cliente de las empresas aragonesas. De hecho, la Unión Europea concentra el 71,5 % de las exportaciones aragonesas y durante el semestre se han registrado aumentos de las ventas a Francia, Alemania, Italia y Portugal.

En este escenario, las importaciones aragonesas han descendido un 14,1% durante el primer semestre, lo que ha permitido cerrar el periodo con un superávit comercial de 64 millones de euros, frente al déficit superior a 32.700 millones registrado en el conjunto de España.

Una asignatura pendiente de la economía exterior aragonesa es equilibrar la balanza comercial con China, un país cuyas ventas a Aragón multiplican por seis a las importaciones. "A nivel europeo se está regulando para intentar que China haga inversiones reales para europeizar el producto. Las empresas europeas siguen teniendo grandes dificultades para competir en China, así que tenemos que un gran desafío por delante", ha señalado Álvarez.

"Hay que poner en valor a la empresa aragonesa, que aguanta el tipo cuando se cumplen cinco años de la guerra en Ucrania, ha sufrido la peste porcina en el sector agroalimentario. El sector exterior es robusto y sólido, lo que confirma que las bases son estructurales", ha indicado el director de Relaciones Internacionales de la CEOE Aragón.

La responsable de la Delegación de CEOE Aragón en Bruselas, María Palacios, ha defendido en este contexto el papel de la representación empresarial en Europa y ha señalado que la delegación aragonesa "es un aliado" para las empresas de la Comunidad. También ha incidido en que Bruselas "no es solo una fuente de financiación", sino un espacio en el que se toman decisiones que afectan directamente a la actividad empresarial.

La CEOE Aragón participa en la Enterprise Europe Network y mantiene relaciones con entidades de más de 60 países con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio. Para la patronal, la evolución del comercio exterior confirma la necesidad de que las empresas continúen reforzando su capacidad de adaptación, ampliando mercados y aprovechando su especialización para afrontar un entorno internacional que exige cada vez mayor flexibilidad y capacidad de respuesta.