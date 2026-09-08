ASERHCO apuesta por la combinación de fisioterapia y ejercicio: "moverse bien para vivir mejor"

La fisioterapia no tiene por qué empezar cuando aparece el dolor. También puede formar parte de una rutina de cuidado de la salud, junto al ejercicio y la actividad física. Con esta filosofía, ASERHCO ha desarrollado un modelo de planes que permite incorporar una sesión mensual de fisioterapia por solo 6 euros más al mes y, para quienes ya conviven con problemas de espalda o cuello, cuenta con una Unidad Especializada de Dolor de Espalda equipada con tecnología David Health (DHS).

Cuidar la salud antes de que aparezca el dolor

ASERHCO ofrece distintos planes para ciudar la salud antes de que aparezca en dolor. / ASERHCO

El enfoque tradicional suele llevarnos a acudir al fisioterapeuta cuando algo duele. Sin embargo, mantener la movilidad, trabajar la fuerza y realizar actividad física de forma adecuada puede convertirse en una herramienta fundamental para cuidar el cuerpo y mantener una vida activa.

En ASERHCO, esta idea se traslada a sus planes de salud. El Plan Básico parte de 49 euros al mes e incluye una actividad dirigida una vez por semana. Por solo 6 euros más al mes, se puede incorporar una sesión mensual de fisioterapia de 30 minutos con su Plan Medio.

La propuesta busca cambiar la relación que muchas personas tienen con la fisioterapia: pasar de acudir únicamente cuando aparece una molestia a integrar también el cuidado preventivo dentro de la rutina habitual.

Los usuarios pueden elegir entre diferentes actividades dirigidas y adaptar su plan a sus necesidades y disponibilidad, combinando ejercicio y atención profesional en un mismo espacio.

Dos centros en Zaragoza y horarios para facilitar la continuidad

Mantener una rutina saludable también depende de que sea fácil incorporarla al día a día. Por eso, ASERHCO cuenta con dos centros en Zaragoza, en Vicente Berdusán y Doctor Cerrada, con diferentes actividades y atención profesional durante amplias franjas horarias.

La oferta incluye actividades como Pilates, Espalda Sana, entrenamiento funcional y otros programas adaptados a diferentes objetivos y perfiles.

La amplitud de horarios permite que cada persona pueda encontrar una franja compatible con su jornada laboral o sus obligaciones familiares. El objetivo es sencillo: facilitar que cuidar la salud no dependa de encontrar “el momento perfecto”, sino que pueda convertirse en una actividad habitual.

Cuando el dolor ya está ahí: una unidad especializada en espalda

ASERHCO cuenta con una unidad especializada para tratar el dolor de espalda. / ASERHCO

Pero prevenir no siempre es suficiente. Muchas personas llegan a fisioterapia después de meses o incluso años conviviendo con dolor lumbar, cervical, molestias recurrentes o limitaciones de movilidad.

Para estos casos, ASERHCO cuenta con una Unidad del Dolor de Espalda que incorpora tecnología David Health (DHS), un sistema específicamente diseñado para trabajar la musculatura y la función de la columna vertebral mediante ejercicio terapéutico.

El tratamiento parte de una evaluación individual en la que se analizan aspectos como la fuerza, la movilidad y la capacidad funcional. A partir de estos resultados, los profesionales pueden establecer un programa progresivo y personalizado y realizar un seguimiento de la evolución.

David Health: tecnología para medir, trabajar y recuperar

Las máquinas David Health permiten realizar un trabajo específico y controlado sobre la musculatura de la columna, aplicando cargas progresivas y adaptadas a las capacidades de cada persona.

Uno de los aspectos diferenciales del sistema es la posibilidad de medir diferentes parámetros y comparar su evolución durante el tratamiento. De esta manera, el fisioterapeuta dispone de información objetiva que ayuda a ajustar el programa en función de las necesidades y progresos de cada paciente.

La tecnología, por tanto, no sustituye al profesional. Es una herramienta que permite al fisioterapeuta conocer mejor cómo responde cada persona al ejercicio y tomar decisiones más precisas durante el proceso de recuperación.

Resultados que se pueden medir

La Unidad del Dolor de Espalda de ASERHCO ya cuenta con datos de pacientes que han completado su programa de tratamiento. Podemos registrar cuantitativamente las mejoras en la fuerza de la musculatura y de la movilidad, así como el desequilibrio entre el lado derecho e izquierdo.

Estos resultados permiten valorar la evolución de los pacientes más allá de una simple percepción subjetiva y muestran la importancia de combinar evaluación, ejercicio terapéutico, seguimiento y tecnología en determinados procesos de dolor de espalda.

ASERHCO, más de 25 años cuidando la salud en Zaragoza

ASERHCO cuenta con dos sedes en Zaragoza: en la calle Vicente Berdusán y en Doctor Cerrada. / ASERHCO

ASERHCO Rehabilitación y Salud cuenta con más de 25 años de experiencia y dos centros en Zaragoza, donde combina fisioterapia, actividad física, entrenamiento y tecnología aplicada a la salud.

Su propuesta busca acompañar a las personas en diferentes etapas: desde la prevención y el mantenimiento de una vida activa hasta la recuperación de lesiones y el tratamiento de problemas específicos como el dolor de espalda.

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