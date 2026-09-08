GLS cuadriplica su capacidad logística en Zaragoza con un centro que moverá hasta 16.000 paquetes a la hora

La multinacional europea de paquetería GLS ha dado un nuevo salto en su apuesta por Zaragoza con la puesta en funcionamiento de su nuevo centro (hub) regional en la plataforma logística Plaza. La instalación, inaugurada este martes, cuadruplica la capacidad de procesamiento de la compañía en la capital aragonesa, hasta alcanzar los 16.000 paquetes por hora frente a los 4.000 de su anterior planta en la Ciudad del Transporte. El proyecto, desarrollado junto a Montepino, ha supuesto una inversión de 21 millones de euros y permitirá elevar la plantilla de 60 a cerca de un centenar de trabajadores.

El nuevo centro duplica además la superficie operativa y triplica el número de muelles de entrada y salida, hasta 80, lo que permite agilizar la recepción, clasificación y expedición de mercancías y aumentar la capacidad de respuesta ante el crecimiento del comercio electrónico. La planta se convierte así en una pieza estratégica de la red de GLS en el noreste de la Península, pero también en un punto de conexión con mercados internacionales como Francia y Alemania.

GLS es una multinacional europea de paquetería propiedad de IDS, un grupo británico adquirido por el conglomerado EP Group del magnate Daniel Křetínský, considerado el hombre más rico de la República Checa.

La instalación ocupa una parcela de 21.500 metros cuadrados e integra una nave de 7.400 metros cuadrados y 950 metros cuadrados de oficinas distribuidos en dos plantas. Su ubicación en Plaza proporciona conexión directa con algunos de los principales corredores viarios del país, como la A-2 hacia Madrid y Barcelona, la A-23 hacia Valencia y la AP-68 hacia Bilbao.

Un proyecto con aliados aragoneses

El proyecto ha sido desarrollado junto a Montepino, socimi gestionada por la aragonesa Valfondo, propiedad de la familia Vera, bajo un modelo llave en mano. La obras de construcción han sido ejecutada por la firma zaragona Eigo. La nueva infraestructura incorpora tecnología avanzada para concentrar en un único flujo inteligente los procesos de clasificación y distribución y está diseñada para ganar eficiencia y capacidad en los momentos de mayor actividad.

Roberto Martínez, director general de GLS España, destacó durante la inauguración la "implicación y solvencia" de Montepino y el cumplimiento de los plazos de ejecución. Definió la instalación como "puntera" y subrayó la posición privilegiada de Zaragoza, desde donde la compañía conecta algunos de los principales mercados españoles, como Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia.

Martínez defendió además el papel de Aragón como territorio estratégico para el transporte y la logística, por su capacidad para generar "empleo, inversión y competitividad", y destacó el ecosistema de Plaza, que, a su juicio, resulta "difícil de crear en otras comunidades autónomas". Desde el nuevo hub, GLS continuará dando servicio a sus once agencias en Aragón (cinco en Zaragoza, cuatro en Huesca y dos en Teruel).

La sostenibilidad es otro de los elementos incorporados al proyecto. El edificio cuenta con la certificación LEED Platinum, la máxima categoría de este estándar internacional de construcción sostenible.

Pujanza en la logística aragonesa

El acto de inauguración reunió a más de un centenar de personas entre clientes, agencias colaboradoras y representantes institucionales. Entre ellos se encontraban el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, además de directivos de GLS, entre ellos Luis Doncel, director general para Europa Occidental, y Roberto Martínez.

López reivindicó la posición de Aragón como uno de los grandes polos logísticos europeos y aseguró que "la logística no se pone en debate en Aragón", al considerar que se trata del resultado de una estrategia mantenida durante las últimas tres décadas. El consejero puso en valor la ubicación de Zaragoza y Plaza como una de las principales ventajas competitivas de la comunidad y apostó por reforzar las alianzas con otros grandes enclaves europeos.

En este sentido, citó a un futuro acuerdo con Bremen y Verona y destacó el potencial de las conexiones ferroviarias, incluida la autopista ferroviaria con Algeciras, actualmente en obras. También defendió la necesidad de avanzar en la doble vía electrificada entre Sagunto y Teruel para reforzar el corredor Cantábrico-Mediterráneo y las conexiones con el puerto de Valencia y los enclaves portuarios de Bilbao y Santander.

El nuevo centro lleva, además, un nombre cargado de significado para la compañía. GLS ha bautizado la planta como Hub Eduardo Sánchez, en homenaje al directivo que, según explicó Martínez, fue "el alma de este proyecto, quien más creyó en él y lo impulsó hasta hacerlo realidad", antes de fallecer de forma "inesperada y repentina". "Que este centro sea una realidad es el mejor homenaje que podemos hacerle", señaló.

Con esta nueva infraestructura, GLS refuerza una red española que suma más de 600 centros propios y agencias, más de 10.000 GLS Points y una flota superior a 4.900 vehículos de reparto. A escala internacional, el grupo entregó 926 millones de paquetes durante el ejercicio 2024-2025 y cuenta con más de 1.700 centros y una flota de más de 42.000 vehículos.