El Gobierno de Aragón vuelve a recurrir a la "prioridad nacional" para dirigir las ayudas a las entidades sociales

El Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, lo ha vuelto a hacer. Esta vez aplicará la cuestionada "prioridad nacional" en el reparto de las subvenciones en materia de familias, infancia y adolescencia que reciben las entidades sociales. Las ayudas afectadas serán las de este año 2026 y, una vez más, incluirán el requisito de la residencia legal para ser beneficiario de la subvención. Esto se traduce en que los beneficiarios deberán residir en cualquier municipio de Aragón desde, como mínimo, cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud.

No es la primera vez que el socio de Azcón, Vox, pone coto aludiendo a la "prioridad nacional". El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), ya anunció la reforma de la ley que rige los requisitos para acceder a la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (Pacimv). También pretende aplicarlo en la primera ley de vivienda en 45 años de democracia que va a impulsarse en la comunidad. Hay más, porque la ultraderecha quiere hacer lo propio en las ayudas para partos y adopciones.

Ahora es el turno de las ayudas dirigidas a las entidades sociales que, dicho sea de paso, principalmente trabajan con familias vulnerables migrantes. Según ha explicado Nolasco, esta convocatoria de subvenciones estará dotada con 948.500 euros, con el fin de impulsar actuaciones que contribuyan al bienestar de las familias "aragonesas" y sus hijos.

La principal novedad es que “estas ayudas incorporan la prioridad nacional”, de acuerdo con el marco legal vigente y con el acuerdo que PP y Vox firmaron para encumbrar a Jorge Azcón como presidente de Aragón. Una exigencia que han aceptado todos los barones del PP en los distintos gobiernos autonómicos.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, junto al director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz. / Gobierno de Aragón

Para Nolasco,el motivo de crear esta distinción es claro. "Los recursos de cualquier administración pública son finitos", por lo que "la obligación" del Ejecutivo pasa por repartirlos de la manera "más justa para todos los aragoneses y españoles". Para Vox —y el PP—, esto se consigue aplicando la prioridad nacional o, como ha dicho el vicepresidente, "priorizamos a los nuestros". "Lo que es inadmisible es que las familias españolas se queden a la cola a la hora de optar a cualquier ayuda", ha enfatizado Nolasco, que ha avisado de que "esta será una hoja de ruta a lo largo de toda la legislatura".

Según ha explicado el vicepresidente, las subvenciones —que mañana se publican en el BOA— especifican en sus criterios de valoración que la puntuación obtenida podrá incrementarse con puntos adicionales cuando el proyecto acredite "un mayor número de familias y proyectos beneficiarios con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años".

La convocatoria en cuestión tiene como propósito apoyar aquellos proyectos dirigidos a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, facilitando a las familias la compatibilización de sus responsabilidades familiares, laborales y personales.

Las ayudas

Las entidades beneficiarias podrán ser aquellas que, entre otros requisitos, tengan entre sus objetivos el apoyo a las familias, a la infancia y a la adolescencia y dispongan de sede y ámbito de actuación en la comunidad autónoma de Aragón. Los proyectos susceptibles de subvención se distribuyen en tres líneas de subvención:

Por un lado, está la línea de servicios de apoyo a la conciliación personal, familiar y laboral para familias con hijos menores de 16 años o de hasta 21 años en el caso de que presenten algún grado de discapacidad o dependencia. La dotación es de 498.500 euros, de los que 350.000 euros son fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 euros proceden del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

También está el servicio de apoyo a la conciliación personal, familiar y laboral de familias que tengan a su cargo personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia. La dotación es de 150.000 euros, todos ellos sufragados con fondos del Gobierno de Aragón.

Por último, están las actividades para el fomento de la prevención de la violencia intrafamiliar, que contarán con 300.000 euros.