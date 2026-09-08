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Hacienda

El Gobierno de España flexibiliza el uso del superávit de las comunidades para financiar inversiones de vivienda

La medida beneficia a las comunidades con una deuda sobre el PIB inferior al 12,4% a cierre de 2025

Los ministros Torres, Díaz, Saiz y España, en la rueda de prenas del Consejo de Ministros.

Los ministros Torres, Díaz, Saiz y España, en la rueda de prenas del Consejo de Ministros. / E. PRESS

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley por el que se adoptan las medidas fiscales y financieras en favor de las comunidades autónomas para "flexibilizar el uso del superávit presupuestario de los gobiernos regionales para financiar inversiones sostenibles y políticas relacionadas con la vivienda", entre otras.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Arcadi España, ha explicado que, con esta norma, se habilita a las comunidades autónomas para poder utilizar el superávit presupuestario del 2025 que tengan para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027 y dedicar esos recursos a políticas como las relacionadas con la vivienda.

En segundo lugar, el Ejecutivo ha regulado la norma para permitir a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% -a cierre de 2025- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto -en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria-.

Según ha especificado el titular de Hacienda, ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas que supone movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia.

Por último, este real decreto también recoge medidas fiscales y financieras para la isla de La Palma, a consecuencia de los daños provocados por la erupción del volcán.

"El Gobierno del presidente Pedro Sánchez es el gobierno en la historia de la democracia que más ha apoyado la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que es otra forma de decir que más ha apoyado el estado del bienestar en nuestro país", ha destacado el ministro de Hacienda.

Arcadi España ha criticado que son las comunidades autónomas del Partido Popular las que están haciendo bajadas de impuestos a las rentas más altas, las que están privatizando y las que no están utilizando los recursos extraordinarios del Gobierno de España a lo largo de estos años para mejorar la calidad de los ciudadanos.

"Invito a los ciudadanos de nuestro país a que aparten la niebla provocada por el Partido Popular y que miren de verdad quién está gestionando sus servicios públicos", ha enfatizado.

Pide al PP "lealtad" con sus ciudadanos

Además, Arcadi España ha recordado que las comunidades del PP votaron en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la reforma del sistema de financiación autonómica. "Nadie entiende, cuando va a un centro de salud o a un hospital, que haya una lista de espera muy larga y creciendo y que el Gobierno responsable de esa gestión renuncie a tener más recursos. Hay ejemplos que son palmarios como el de la Comunidad Valenciana", ha criticado.

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Aun así, ha enfatizado que tienen una última oportunidad de retractarse una vez el Gobierno apruebe el proyecto de ley y lo remita al Congreso de los Diputados para su ratificación. "Allí habrá una negociación también entre los grupos parlamentarios y tienen la oportunidad de rectificar", ha señalado Arcadi España, tras solicitar a la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo "lealtad", no tanto al Gobierno de España, sino sobre todo a los ciudadanos de sus territorios.

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