"Hemos vuelto a llenar el grado de Medicina y no hemos notado menos demanda por su implantación en Teruel"

-Este martes comienza el curso académico en la Universidad San Jorge. ¿Nerviosa?

-Bueno nerviosa no, empiezo con la misma ilusión que empecé en 2024, cuando inicié el mandato. Estoy muy orgullosa de liderar esta universidad que ya es una institución con muchísima solidez. Empezamos el vigesimosegundo curso este año y esa trayectoria, junto al grupo San Valero, hace que seamos una universidad ya con mucho peso en Aragón, que aporta un gran impacto en la economía, en la parte académica y también científica de Aragón.

-Van a tener 1.300 nuevos alumnos y además van a estrenar un nuevo edificio. ¿Qué va a albergar?

-Sí, esos más de 1.300 alumnos harán que tengamos un volumen más o menos a día de hoy de más de 4.500 estudiantes, una cifra que se va actualizando día a día porque seguimos en periodo muy activo de matriculación. En el histórico contamos además con 12.000 egresados. Respecto al edificio Innova, es un edificio que viene a aumentar nuestra capacidad docente y también responde a la incorporación de los nuevos grados que hemos introducido durante el pasado curso y que además, de manera progresiva, introduciremos en este espacio. Entendemos la universidad como un campus global, así que en este edificio introduciremos nuevas tecnologías, tecnologías inmersivas, inteligencia artificial y realidad virtual aumentada para desarrollar esa metodología que nos caracteriza basada en el aprendizaje práctico y en las metodologías que responden a los nuevos estilos de aprendizaje.

-¿Hasta qué punto la Inteligencia Artificial (IA) ha condicionado en los últimos años la oferta académica de la Universidad San Jorge?

-Entendemos la incorporación de la inteligencia artificial en la educación como algo significativo. Siempre que la tecnología se pone al servicio de la educación introduce nuevas formas de enseñanza y muy adaptadas a las necesidades del mercado laboral, entonces la tenemos transversalmente introducida. Por otro lado, fuimos pioneros con la creación en 2023 del grado en Inteligencia Artificial y en este nuevo curso arrancamos con un nuevo máster en Inteligencia Artificial Aplicada, diseñado para que los estudiantes de ese posgrado aprendan a utilizar la IA en diferentes sectores. A su vez, entendemos la importancia que tiene la IA en las empresas y también hemos diseñado un programa más executive para un perfil más profesional de estudiantes que pueda aprender el uso de la IA en, en lo que es la gobernanza, la estrategia y también el ROI (retorno de la inversión).

-¿Han llenado las plazas del grado de Medicina?

Sí, como era de esperar hemos tenido una alta demanda en ese grado, al igual que en general en todos los grados de Ciencias de la Salud. Ahora mismo podemos decir que estamos completos en Medicina, en Enfermería, en Farmacia, en Psicología y también en un doble grado que hemos introducido este año, que es el de Bioinformática y Biomedicina. También observamos una tendencia al alza en los grados de Tecnología y en los vinculados a Derecho.

La rectora de la USJ, Silvia Carrascal, en el campus de Villanueva de Gállego. / Miguel Angel Gracia / EPA

-La Universidad de Zaragoza ha estrenado este curso la titulación de Medicina en su campus de Teruel, ¿han percibido menos demanda al ampliar el campus público su oferta?

-No, no hemos notado nada y seguimos teniendo una tendencia al alza. Creo que es bueno que se amplíen las plazas por parte del Gobierno de Aragón porque Medicina porque tiene una alta demanda en el territorio.

-¿Qué tal las relaciones con Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza?

-Bien, desde que yo estoy aquí en la universidad y entiendo que desde siempre desde la Universidad de San Jorge la relación es muy buena. Creo que tenemos mucho intercambio de investigadores, proyectos y algunas relaciones también académicas. Somos las dos universidades que formamos parte del sistema universitario aragonés y ambas estamos en un buen momento.

-Este verano, el Gobierno de España eligió a Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Las universidades han sido uno de los puntos a favor en la elección. ¿Qué le parece?

-Los proyectos que son de interés e impacto para la comunidad y el territorio aragonés siempre los apoyamos. Creo que es una buena noticia que finalmente esta agencia se instale en Aragón y por supuesto que estaremos vinculados y aprovechando pues todas las oportunidades que podamos tener, tanto para la comunidad educativa como para nuestros estudiantes. Desde el inicio somos conocedores y apoyamos.

-Hablemos de empleo. ¿Qué porcentaje de empleabilidad tienen los alumnos que terminan sus estudios en la Universidad San Jorge?

-La media de todas las titulaciones supera el 87% en el primer año. Mayoritariamente, los estudiantes se emplean en el primer año en su sector. Es algo que también nos reconoció el ranking QS Stars, donde la empleabilidad fue la mayor calificación, y también destacó la internacionalización, la docencia y el compromiso social. Con lo cual, entendemos que sí, que efectivamente tenemos un alto impacto en la empleabilidad de nuestros estudiantes y, por ende, en responder a las tendencias y demandas del tejido empresarial.

-¿Hay algún sector donde hayan notado una mayor ocupación en los últimos años, como pueden ser los centros de datos?

-Creo que, por lo general, todas las titulaciones siguen la tendencia de los grados de Tecnología y los vinculados a Ciencias de la Salud. No hemos detectado un auge en un sector nuevo. Respecto a los centros de datos, no dejan de ser una evolución de la tecnología que está en continuo cambio. Estamos siempre en diálogo con las empresas y para no solo responder y adaptarnos, sino anticiparnos.

-Antes nombraba un ránking. ¿Mira usted mucho estas clasificaciones de universidades? A veces no siempre los datos son buenos....

-Bueno, es una forma de estar vinculado a las tendencias, a lo que hacen otras universidades, pero efectivamente creo que lo más importante es que nuestros estudiantes cumplan con el valor diferencial de la Universidad de San Jorge, que es el estudiante en el centro. Formamos a los mejores profesionales, a buenas personas y, sobre todo, para que respondan a la demanda y el tejido empresarial. Esa es nuestra preocupación principal.

-¿En qué punto está la internacionalización de la Universidad San Jorge?

-Nuestros datos son relevantes. Ahora mismo tenemos un 12% de estudiantes internacionales. Eso supone que estamos cinco puntos por encima de la media de las universidades españolas, que es un 7%. Sobre el porcentaje de alumnos que tenemos de otras comunidades es del 14%. Ahora tenemos casi 500 alumnos de otros países y unos 500 estudiantes de otras comunidades de España. Queremos seguir contribuyendo a esa diversidad en el campus, que es un valor diferencial.

La rectora, durante un momento de la entrevista con este diario. / Miguel Angel Gracia / EPA

-¿Todavía puede crecer más el campus?

-Sí, el nuevo edificio Innova introduce 1.600 metros cuadrados más, pero ya se está trabajando en un nuevo edificio, que concluirá a lo largo de este próximo curso y que inauguraremos en septiembre de 2027. Ese edificio introduce otros 2.600 metros cuadrados más y estará vinculado también al desarrollo de la docencia interdisciplinar.

-¿En qué nuevos grados trabajan?

-El próximo curso está previsto el grado de Odontología, con cinco años por delante de formación en el ámbito sanitario y que está diseñado como una titulación altamente tecnológica, donde nuestros estudiantes aprenderán a través de tecnologías inmersivas, inteligencia artificial, realidad virtual aumentada. También incorporaremos a nuestro campus esa primera preclínica, donde ellos trabajarán por simulación avanzada. Luego, bajo esa visión humanista, que es algo que tenemos por nuestra identidad y por formar parte del grupo San Valero, desarrollaremos el grado en Educación Social. Este viene a completar la formación en Educación Primaria y el grado en Educación Infantil. Por último, pondremos en también en marcha en 2027 el grado dual en Periodismo, que hemos diseñado en colaboración con la empresa.

-¿Por dónde le gustaría que fuera el futuro de la Universidad San Jorge? ¿Qué retos se plantea?

-Somos diferentes en la metodología que utilizamos, en la formación práctica y en responder a ese valor humanista de la institución, pero queremos ser más innovadores, más inclusivos, más internacionales y cada vez más tecnológicos, pero siempre al servicio del aprendizaje. Como reto, me gustaría introducir más a los estudiantes senior, con esa formación permanente y esas titulaciones que permiten incorporar o devolver a la universidad a personas que ya están en el sector en activo o incluso. Ahora mismo ya estamos rozando los 400 estudiantes en la universidad senior con su correspondiente movilidad nacional y Erasmus, y estamos muy orgullosos

-¿Qué tal la relación con el Gobierno de Aragón? Hace unos meses hubo cambios en la consejería y Universidad volvió al Departamento de Educación.

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-Bien, la relación con el Gobierno de Aragón es extraordinaria. Nos sentimos apoyados y sentimos que también aportamos y colaboramos. Hay que recordar que somos una entidad sin ánimo de lucro, que durante este curso hemos aportado más de 11 millones de euros en becas y eso hace que podamos tener estudiantes con bajos recursos y también excelentes en nuestro campus. El Gobierno de Aragón nos reconoce, nos apoya y creo que caminamos juntos por el bien de la educación superior aragonesa.