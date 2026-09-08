Luz verde a la tubería de 39 kilómetros que llevará a Caspe el hidrógeno verde de Andorra

El proyecto Catalina, la gran apuesta por el hidrógeno verde que mantiene abiertas las esperanzas de reindustrialización de Andorra tras el severo recorte sufrido por el plan energético de Endesa, acaba de superar un nuevo trámite ambiental. El Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno a la tubería que conectará la futura planta de gas renovable de la villa minera con la red troncal española en Caspe. La infraestructura tendrá casi 39 kilómetros de longitud y será el enlace que permita sacar la producción de la planta hacia los grandes centros de consumo.

La resolución emitida en los últimos días por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) supone un nuevo avance para una iniciativa promovida por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), uno de los grandes candidatos que concurrieron al concurso del Nudo Mudéjar y que, a diferencia de otros competidores de Endesa, decidió mantener vivo su proyecto tras quedar fuera de la adjudicación.

Catalina contempla la construcción en el Parque Empresarial de Andorra (PEAN) de una planta de hidrógeno renovable con una capacidad inicial de electrólisis de 500 megavatios, ampliable hasta 2 gigavatios, y una producción de más de 50.000 toneladas anuales. Este combustible ecológico estará destinado a consumidores industriales para contribuir a la descarbonización de distintos sectores. La iniciativa, en la que también están implicadas otras grandes empresas como Enagás, contempla una inversión de alrededor de 1.800 millones de euros y la creación de unos 400 empleos directos.

El complejo estará acompañado por instalaciones de generación renovable, con unos 1.100 MW de potencia instalada, repartidos entre Andorra, Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Ariño, Calanda, Foz Calanda, Los Olmos, Crivillén, La Mata de los Olmos y Cañizar del Olivar. El proyecto fue declarado inversión de interés autonómico y de interés general de Aragón (PIGA) en junio de 2023 y posteriormente se amplió esa declaración para incorporar el nuevo hidroducto y otras infraestructuras surgidas durante su desarrollo técnico.

El trazado del hidroducto

La infraestructura autorizada ahora será la encargada de sacar ese hidrógeno de Andorra. La conducción partirá de las instalaciones situadas junto a la planta y recorrerá 39 kilómetros hasta Caspe, donde se conectará con la futura red troncal. El trazado discurre por los términos municipales de Andorra, Alcañiz y Caspe.

La tubería tendrá un diámetro de 26 pulgadas y estará enterrada durante todo su recorrido, con una cobertura mínima de un metro. Está diseñada para una presión máxima de 100 bares y contará con tres posiciones destinadas al control, seccionamiento, medición y mantenimiento de la infraestructura. En Caspe se situará además el punto de conexión con la infraestructura troncal y un sistema de medición que permitirá controlar el hidrógeno verde que se incorpore a la red.

La conducción tiene una capacidad máxima de transporte muy superior a la producción inicial prevista para Catalina, con hasta 360.000 toneladas de hidrógeno al año. El objetivo de la conexión es precisamente permitir que el hidrógeno o producido en Andorra pueda llegar a otros puntos de consumo a través de la futura red troncal de España y, posteriormente, del ámbito europeo.

El proyecto de la conducción fue sometido voluntariamente a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, pese a que podía tramitarse mediante un procedimiento simplificado. El promotor optó por la vía más exigente con el objetivo de contar con una mayor seguridad jurídica y ambiental. La resolución del Inaga concluye que el trazado no afecta directamente a espacios de la Red Natura 2000 y establece un conjunto de condiciones que deberán cumplirse durante la ejecución de las obras.

La luz verde ambiental, no obstante, no significa que las máquinas puedan comenzar ya a trabajar. El hidroducto todavía necesita completar su tramitación administrativa, incluida la autorización administrativa previa y la de construcción, cuya resolución corresponde a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.

Hitos y trámites pendientes

Esta nueva resolución se suma al aval ambiental que recibió el pasado junio el proyecto de urbanización de 77 hectáreas del PEAN, en el entorno próximo a la antigua central térmica. A este hito se suma otro de carácter industrial. Técnicas Reunidas ha comenzado los trabajos de ingeniería para el desarrollo de Catalina, con el estudio de la configuración de la futura planta de hidrógeno verde.

Pese a estos avances, la iniciativa todavía tiene por delante varios trámites decisivos. La solicitud de autorización ambiental integrada para la planta de hidrógeno, presentada en febrero de 2024, continúa en tramitación. También están pendientes distintos permisos ambientales para las instalaciones eólicas y fotovoltaicas asociadas, que deberán proporcionar buena parte de la electricidad necesaria para el proceso de electrólisis.

El agua constituye otro de los elementos todavía pendientes. La planta necesita una concesión del Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para disponer de alrededor de 4,2 hectómetros cúbicos anuales destinados al proceso de electrólisis. A ello se suman otros trámites administrativos y regulatorios necesarios para desarrollar el negocio del hidrógeno y cerrar los futuros contratos de suministro.

Desde CIP también han advertido en los últimos meses de que el calendario del proyecto está condicionado por la transposición en España de la directiva europea RED III, que establece objetivos de descarbonización para los consumidores. Según ha venido señalando el promotor, este desarrollo normativo resulta necesario para poder avanzar en la formalización de los contratos de compraventa de hidrógeno.