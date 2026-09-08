El ministerio priorizará las renovables que ganen la capacidad perdida por Endesa en el nudo Mudéjar de Andorra

El Gobierno central acaba de dar un nuevo paso para acelerar los proyectos vinculados a los nudos de transición justa, entre ellos el de Andorra (Teruel), que quedó liberado tras el cierra de su térmica de carbón hace ya seis años. Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge el acuerdo del Consejo de Ministros por el que los proyectos de generación renovable y almacenamiento que resulten adjudicatarios de capacidad de acceso de evacuación en estos enclaves serán considerados "instalaciones energéticas estratégicas".

La decisión tiene especial interés para Andorra en un momento en el que el Ministerio para la Transición Ecológica prepara precisamente el nuevo reparto de la capacidad que ha quedado libre después de que el proyecto energético de Endesa en el nudo Mudéjar se haya reducido de forma drástica al no lograr el visto ambiental la mayor parte de las plantas eólicas y fotovoltaicas. La eléctrica recibió inicialmente 1.202 MW, pero su plan ha quedado finalmente limitado a 406,3. Los 937 MW restantes están llamados a ser reasignados entre otros proyectos que concurrieron al concurso original, un proceso que el ministerio pretende articular mediante una modificación de las bases.

El nuevo acuerdo supone un incentivo para que los promotores energéticos opten a ese reparto de potencia. Se trata de un marco de tramitación preferente para los proyectos renovables que finalmente obtengan capacidad en los nudos de transición justa.

La declaración como instalación energética estratégica implica que pasan a tener una priorización administravia y que sus procedimientos de autorización, evaluación de impacto ambiental y otras resoluciones serán declarados urgentes por razones de interés público.

El objetivo es evitar que la capacidad de evacuación de estos nudos, creada tras el cierre de centrales térmicas o nucleares, permanezca infrautilizada y, al mismo tiempo, acelerar la llegada de nuevas inversiones a territorios afectados por el cierre de las instalaciones de generación. El propio acuerdo subraya que estos concursos de transición justa no se limitan a repartir megavatios, sino que incorporan compromisos de empleo, formación y dinamización empresarial vinculados a los proyectos adjudicatarios.

Mismas exigencias ambientales

La tramitación preferente no supone eliminar controles ni reducir las exigencias ambientales. Los proyectos seguirán sometidos a las evaluaciones de impacto ambiental y a los controles ordinarios, sin rebajar el nivel de protección ni los requisitos.

La medida llega cuando el futuro del nudo Mudéjar vuelve a estar abierto. Tras el recorte del proyecto de Endesa, el Gobierno de España tiene que decidir cómo aprovechar los 937 MW que han quedado liberados. La intención anunciada por el ministerio es ofrecer esa capacidad a otros participantes del concurso siguiendo el orden de prelación de las propuestas, en lugar de convocar un nuevo concurso.

Entre los proyectos que pueden volver a entrar en juego figura Catalina, la iniciativa de hidrógeno verde impulsada por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que concurrió al concurso original y ha continuado desarrollándose pese a no resultar adjudicataria. También otros promotores como EDP, Iberdrola, Naturgy, Ignis o Forestlia, que participaron en aquel proceso podrían tener ahora una segunda oportunidad, aunque deberán demostrar el grado de madurez de sus proyectos y superar los correspondientes procedimientos administrativos y ambientales.

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El acuerdo publicado ahora también refuerza la consideración de estos proyectos como instrumentos de reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales. El Gobierno recuerda que los procedimientos de transición justa persiguen precisamente generar actividad alternativa y maximizar los beneficios socioeconómicos en los territorios afectados. Además, los promotores deberán abonar a los ayuntamientos donde se ubiquen las instalaciones el 3% de determinadas partidas de materiales, obra civil y montaje electromecánico antes del inicio de las obras.