Los muebles de cocina de Leroy Merlin ya se fabrican en Teruel con 90 trabajadores

El proyecto industrial que la empresa maderera gallega Finsa y el grupo franés Adeo, propietario de la cadena Leroy Merlin, anunciaron hace tres años para Teruel ya es una realidad. La nueva fábrica de muebles kit de cocina de Aratea Venture ha iniciado este verano su actividad en la Plataforma Logística de Teruel (Platea) y se encuentra ya en fase de puesta a punto de sus procesos productivos. La planta cuenta actualmente con 90 operadores y mantiene abierto el proceso de selección de personal, con el objetivo de alcanzar los 200 trabajadores a finales de 2027.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha visitado este martes las instalaciones junto a la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños.

Valle ha calificado de “estratégico para Teruel” un proyecto que supone una inversión cercana a los 90 millones de euros y que ha recibido 9,85 millones en incentivos regionales para favorecer la inversión productiva y la creación de empleo.

La fábrica ocupa una parcela de 145.000 metros cuadrados en Platea, de los que 37.000 corresponden a la superficie construida. Su implantación supone la llegada a Teruel de una nueva actividad industrial vinculada a la transformación de la madera y al equipamiento del hogar, pero también la creación de una cadena de producción integrada en buena medida dentro de la propia provincia.

El tablero de madera de Finsa en Cella

Y es que la principal materia prima de Aratea Venture, el tablero de madera, procede de las instalaciones que Finsa tiene en Cella. La compañía gallega lleva medio siglo vinculada a Teruel: comenzó a operar en Cella en 1976 y actualmente mantiene allí una de las principales concentraciones industriales de la provincia, con cerca de 500 trabajadores. La nueva fábrica permite, por tanto, conectar la producción de tablero de Cella con su transformación posterior en componentes para muebles de cocina en Platea.

El proyecto fue anunciado en marzo de 2023 por el entonces presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, después de que Finsa y Adeo comunicaran su alianza para levantar la planta. La inversión inicialmente anunciada ascendía a 75,2 millones de euros, pero finalmente se ha aproximado a los 90 millones de euros y el calendario también se ha ajustado. La planta ha comenzado su arranque industrial este verano y la compañía prevé incrementar progresivamente su capacidad y plantilla durante los próximos 18 meses.

La ubicación en Platea fue uno de los elementos determinantes para atraer el proyecto. La parcela se encuentra junto al nuevo apartadero ferroviario de Adif, concebido para facilitar la salida de mercancías y conectado con el corredor Cantábrico-Mediterráneo. El proyecto industrial se diseñó desde el principio con una vocación de suministro a mercados internacionales y con la posibilidad de aprovechar esta infraestructura logística.

La factoría incorpora además un elevado grado de automatización. El proceso productivo incluye el despiezado de tableros, mecanizado de las piezas --con operaciones como canteado, ranurado y taladrad--, conformado y embalado de los componentes en formato kit. La instalación dispone de sistemas automatizados para el almacenamiento y el movimiento interno de materiales, con el objetivo de aumentar la productividad y reducir los costes logísticos.

Para Teruel, la puesta en marcha de Aratea supone ampliar el peso de la industria vinculada a la madera y, sobre todo, añadir un nuevo eslabón de transformación al tejido productivo existente. El reto ahora pasa por completar el progresivo escalado de la fábrica hasta alcanzar los niveles de producción y empleo previstos para los próximos años.