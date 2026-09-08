Los peores resultados de la historia en el informe PISA: Aragón empeora en Matemáticas, Lectura y Ciencias

Los resultados del informe PISA que se han hecho públicos este martes, coincidiendo con la vuelta a las aulas, dejan una mala imagen de la calidad educativa en Aragón. Los resultados en las tres áreas principales evaluadas, Matemáticas, Lectura y Ciencias, son los peores de los últimos diez años en la comunidad autónoma.

Los alumnos aragoneses de 15 años que hicieron el examen la primavera pasada empeoraron los registros en estas tres materias, pero en Lectura se produjo la bajada más acusada, perdiendo casi 27 puntos respecto al informe anterior, fechado en 2022. El propio informe señala el impacto del mal uso y abuso de las pantallas como uno de los responsables de este retroceso grave en el nivel de comprensión lectora del alumnado español. Sin embargo, la consejera de Educación de Aragón, Carmen Susín, ha señalado al "sanchismo" y la ley Lomloe como los responsables de este "drama social".

Lo cierto es que la calidad educativa se resiente en todos los ámbitos. En Matemáticas, el resultado en Aragón es de casi 25 puntos menos que en 2022; y en Ciencias, competencia que mejor resiste a esta oleada de malas notas, el retroceso es de 17 puntos.

Sin embargo, pese a los malos resultados de la foto fija en Aragón, el descalabro de la situación académica a nivel nacional muestra que la comunidad autónoma sigue estando mejor posicionada que la media española en estas tres materias. En concreto, mejora en cinco puntos la posición media de España en Matemáticas (462 puntos en Aragón frente a los 457 en España), en 10 en Lectura (461 frente a 451) y en Ciencias también la mejora en cinco puntos (482 frente a 477 de la media).

Con estos resultados, Aragón vuelve a situarse prácticamente a mitad de la tabla de todas las comunidades autónomas, y no destaca ni por arriba ni por abajo en ninguna de las tres competencias básicas analizadas en el estudio. Así, Aragón ocupa la octava posición de las comunidades en Matemáticas y Ciencias, y la séptima en Lectura.

Jóvenes atentas a las pantallas de sus móviles. / Jordi Cotrina

El doble de alumnos de Matemáticas con el menor rendimiento

La comparativa de los informes PISA desde 2015 hasta hoy refleja la bajada del rendimiento en los alumnos de 15 años en la última década. En el caso de Matemáticas es donde se registra uno de los cambios más drásticos. El porcentaje de alumnos que presenta un menor rendimiento se ha duplicado en este tiempo, pasando del 17,1% en 2015 al 32,3% en 2025.

Además, bajan todas las franjas de mayor rendimiento, y el porcentaje de alumnos "excelentes", según el informe, se ha dividido entre dos (en el nivel 5 de rendimiento) y entre tres (en el máximo nivel de excelencia), pasando del 7,8% de los alumnos al 4,3%; y del 1,5% al 0,6%, respectivamente. Así, casi el 60% de los alumnos suspende esta prueba (un 58% del total), al quedarse entre los niveles 1 y 2 de rendimiento académico.

En estos 10 años de informes PISA, Aragón ha perdido 38,3 puntos en Matemáticas, mientras España retrocede 28,4 puntos y la OCDE cae 27,2 puntos. Según inciden desde el Gobierno de Aragón, es el peor resultado desde 2006.

En Lectura y Ciencia, Aragón acusa más la caída que España

La caída también se observa en el ámbito lector. Aquí, los alumnos con un rendimiento más bajo se han duplicado en diez años, pasando de representar el 14,2% en 2015 a un 28,6% en 2025. En el nivel 5 y nivel 6 de excelencia, el porcentaje de alumnos se ha dividido casi entre tres (pasando de 6,9% a 2,6% para el nivel 5; y del 0,6% al 0,2%). Cabe destacar también que el 56% del alumnado no llega al aprobado en Lectura, al quedarse entre los niveles 1 y 2 de rendimiento.

En Lectura se constata una pérdida de 45,7 puntos desde 2015, descendiendo de su máximo de 506,4 puntos a 460,7 puntos en 2025, una pérdida pérdida que supera la caída de España (-44,2) y la de la OCDE (-31,6).

En el ámbito científico, sin embargo, el rendimiento académico baja, pero no tanto en Aragón. El porcentaje de alumnos con menor rendimiento crece casi diez puntos (del 14% al 23%), mientras los niveles de excelencia se resienten, bajando en el nivel 5 dos puntos (del 6,1% al 4,1%) y reduciéndose casi a la mitad en el máximo rendimiento (del 0,5% al 0,3%).

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La nota desciende a 481,9 puntos, lejos de la obtenida en la edición anterior, de 499,5 puntos. El retroceso acumula un retroceso de 25,7 puntos en total, pasando de 507,6 puntos en 2015 a 481,9 puntos en 2025. Los indicadores muestran una caída de 15,7 puntos en España y de 11,3 puntos en la OCDE.