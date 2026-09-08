Este es el plan del Gobierno de Aragón para eliminar la cita previa

El Gobierno de Aragón aplicará la Inteligencia artificial en los procedimientos en los que eliminará la cita previa. Así lo han asegurado fuentes del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), un mes después de que el líder de la ultraderecha en Aragón anunciara la polémica medida por sorpresa y sin contar con sus socios del Partido Popular.

Entonces aseguró que la eliminación de la cita previa "se extendería a todos los departamentos" del Ejecutivo aragonés, pero tan solo unas horas después tuvo que retractarse ante el rechazo del PP a una medida que no estaba "negociada en el seno del Gobierno" y que, de hecho, no formaba parte del pacto firmado entre los dos partidos el pasado 22 de abril para hacer presidente de Aragón al popular Jorge Azcón.

Ante el revuelo y las dudas causadas por el anuncio de Nolasco, en ese mismo momento quedó "descartado de plano" que la eliminación de la cita previa pudiera afectar a "servicios masivos", como el Salud o la campaña de la renta, y se circunscribió la medida a servicios "minoritarios", vinculados principalmente al área de Bienestar Social que depende del vicepresidente.

Así, un mes después, fuentes del departamento explican que la medida no se ha puesto en marcha por ahora y que la cita previa se eliminará "próximamente". Eso sí, concretan que "hay avances en este sentido desde la Dirección General de Familia en aras a la mejora del sistema de gestión de flujos, que se materializarán y se podrá informar de ello próximamente". E indican que se está estudiando "el uso y las aplicaciones que puede tener la IA para esta mejora del sistema de gestión de flujos".

La utilización de la IA sí que estaba prevista en el acuerdo de gobierno de las dos derechas, que incluía el Plan Aragón Agiliza por el que se pretendía "aligerar la organización de la administración y su funcionamiento con 250 medidas específicas" de las que no se concretaba ninguna, pero en las que se avanzaba la inclusión de "técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión administrativa, para dotarla de mayor eficiencia y agilidad".

Los servicios pendientes de eliminación de la cita previa

De momento, desde el Departamento de Bienestar Social confirman que se está trabajando para eliminar la cita previa en los tres primeros trámites que anunciaron, la expedición y renovación de carnets de familia numerosa, los de familias monoparentales y el registro de parejas estables no casadas. Pero no concretan cuándo llegarán los cambios ni de qué modo se aplicará la inteligencia artificial en esta nueva gestión de los trámites.

Noticias relacionadas

Desde la asociación Tres y más de familias numerosas en Aragón vieron con buenos ojos la medida, ya que permitirá dar respuesta a "casos de urgencia" que eran más difícil de atender si había que esperar un turno en la cita previa. No obstante, este servicio no es de los que acumula una mayor espera para acceder a las citas, ya que prácticamente se ofrecen citas de un día para otro en el servicio de Familia del Departamento de Bienestar Social.