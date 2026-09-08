El refugio de Jesús Cintora en Zaragoza: un precioso municipio que le marcó la adolescencia

Jesús Cintora está de actualidad. En realidad lleva estándolo más de un año, desde que volvió a la parrilla televisiva en 2025, para dirigir y presentar Malas Lenguas, la entonces nueva apuesta de TVE para apuntalar su programación de tarde. Su estilo personal e irreverente y sus críticas a políticos de derechas le ha ganado un nutrido número de seguidores, pero también de detractores.

No hay término medio con Cintora y basta con echar un vistazo a la cantidad de titulares que acapara tanto en los diarios digitales como en las tendencias de redes sociales.

Más allá de esta característica intrínseca del periodista y que arrastra desde que debutara en Las mañanas de Cuatro en 2013, las audiencias le han respaldado en su segunda etapa en el ente público tras Las Cosas Claras (2020-2021), que también cosechó buenas cifras de share, y le ha valido para saltar al magacín matinal de Mañaneros 360, sustituyendo a Javier Ruiz como copresentador, y mantenerse al frente de la versión nocturna de Malas Lenguas los sábados.

Cintora, durante su primera etapa en TVE / Jesús Cintora

Entre el currículum de Cintora en medios de comunicación lo completan varios programas en Cuatro y La Sexta, colaboraciones además en VEO7, Telemadrid, Telecinco, Discovery Max. Trece, eldiario.es o la revista Rolling Stone. Además, es autor de 5 libros: La hora de la verdad (Espasa, 2015), Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda? (Espasa, 2017), La conjura: así se fraguó el primer Gobierno de coalición de la democracia (Espasa, 2020), No quieren que lo sepas, (Espasa, 2022) y El precio de la verdad (Ediciones B, 2024)

La conexión de Cintora con Aragón

Los lazos de Jesús Cintora con Aragón van más allá de la proximidad geográfica. Nacido en Ágreda (Soria) a escasos kilómetros del límite entre la comunidad aragones aautónomas, los comienzos de su carrera profesional le llevaron por diferentes emisoras de la Cadena SER, entre ellas, Radio Zaragoza.

“Realmente vengo de un cruce de caminos, porque mi pueblo está en la frontera con Aragón, Navarra y La Rioja, enclavado en Castilla y León. Creo que eso marca bastante mis orígenes"

Pero si hay un lugar con el que mantiene unos lazos emocionales especiales, ese es Tarazona. Allí cursó los años decisivos en la formación académica de cualquier joven como es el Bachillerato, antes de hacer la carrera de Periodismo en Pamplona.

“Realmente vengo de un cruce de caminos, porque mi pueblo está en la frontera con Aragón, Navarra y La Rioja, enclavado en Castilla y León. Creo que eso marca bastante mis orígenes. Basta el ejemplo de que la escuela la hice en tierras sorianas, el instituto en aulas aragonesas y la carrera en territorio navarro. Y no es que mis padres lo planificaran así. Surgió con bastante naturalidad por la cercanía”, explica el propio Cintora.

Jesús Cintora junto al grupo zaragozano Amaral / Jesús Cintora

Cintora siempre ha tenido palabras afectuosas hacia estos lazos aragoneses. De hecho, en varias conversaciones públicas y en medios que le han preguntado ha remarcado el cariño tanto por el municipio turiasonense como por Zaragoza capital, donde formó un grupo de rock llamado Juanolvido, donde era cantante, guitarra rítmica y compositor. Llegaron a telonear a Rosendo en 1997 y a Lagartija Nick.

Un municipio con una joya artística de Aragón

Tarazona destaca por un patrimonio monumental muy rico, fruto de su larga historia y de la convivencia de distintas culturas. Su edificio más emblemático es la Catedral de Santa María de la Huerta, que combina elementos góticos, renacentistas y mudéjares y está considerada una de las grandes joyas artísticas de Aragón. También sobresalen el Ayuntamiento renacentista, con su espectacular fachada decorada, el Palacio Episcopal, la iglesia de Santa María Magdalena y el antiguo barrio de la Judería, donde todavía pueden contemplarse las conocidas Casas Colgadas. Todo este conjunto hizo que Tarazona fuera declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965.

La fiesta más conocida de Tarazona es el Cipotegato, que cada 27 de agosto marca el comienzo de las fiestas patronales en honor a San Atilano y cuya imagen más representativa es la de una persona vestida con un traje de arlequín rojo, amarillo y verde que sale del ayuntamiento y atraviesa las calles perseguida por una multitud que le lanza tomates, antes de regresar a la plaza de España. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009.

Catedral de Tarazona / El Periódico de Aragón

Entre las curiosidades de Tarazona destaca su Plaza de Toros Vieja, muy diferente de una plaza de toros convencional. Fue construida entre 1790 y 1792 con planta octogonal y está formada por 32 viviendas particulares que rodean el antiguo ruedo; sus balcones y galerías servían para contemplar los festejos.

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Dejó de utilizarse como plaza de toros en 1870, pero continúa siendo un espacio urbano habitado y uno de los rincones más singulares de la ciudad. Además, Tarazona conserva un casco antiguo de aspecto medieval, con calles estrechas y desniveles que recuerdan su pasado como importante ciudad fronteriza entre Aragón, Navarra, Castilla y La Rioja