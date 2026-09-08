UGT denuncia que el 21% de las vacantes de docentes en ESO y FP se han quedado sin cubrir

El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Aragón ha denunciado que el 21% de las vacantes de docentes del segundo llamamiento para Educación Secundaria y FP se han quedado sin adjudicar y que un nuevo llamamiento publicado ayer, cuando el curso empieza mañana, retrasa la incorporación de parte del profesorado a los centros.

En un comunicado, UGT lamenta que el inicio del nuevo curso escolar en Aragón vuelve a estar marcado "por los problemas de planificación, los errores administrativos y las dificultades para cubrir determinadas plazas docentes". Así, el sindicato explica que de un total de 525 plazas ofertadas del cuerpo de enseñanzas medias en el segundo llamamiento, 112 han quedado sin adjudicar, y un nuevo proceso se publicó ayer.

El problema, agrega el sindicato en la nota, no es "puntual", sino que responde a un "déficit estructural" de la administración educativa desde hace años y para el que sigue sin haber "soluciones eficaces". El segundo llamamiento de vacantes se realizó el 27 de agosto y la adjudicación de plazas se publicó el 4 de septiembre, mientras que el profesorado tuvo que incorporarse ayer 7 de septiembre, en la semana del inicio del curso escolar.

Esta situación, denuncian desde UGT, hace que el personal docente carezca de tiempo suficiente para organizar su llegada, conocer el centro o preparar las clases.

Las 112 plazas que quedaron vacantes se corresponden, principalmente, con Sistemas y Aplicaciones Informáticas (21), Instalaciones Electrotécnicas (20), Informática (15), Organización y proyectos de Fabricación Mecánica (10), Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (6), Latín (6) y Griego (2).

Denuncian "falta de planificación"

Ayer, la administración publicó un nuevo llamamiento de plazas ordinarias lo que "vuelve a evidenciar la falta de planificación y la necesidad de adelantar los procesos de adjudicación para que el profesorado esté incorporado a los centros desde el inicio efectivo de las clases".

A todo ello se suman "continuos errores administrativos" como plazas con fechas de incorporación erróneas, requisitos mal perfilados o porcentajes de jornada equivocados y anulación de vacantes después de haber sido publicadas. UGT considera que esta situación se debe a una planificación insuficiente de los procesos de adjudicación; la sobrecarga de trabajo de los servicios provinciales y la falta de personal administrativo. A 8 de septiembre, denuncian, permanecen sin cubrir 49 plazas en el Servicio Provincial de Zaragoza de personal administrativo; 24 en el de Huesca y 11 en Teruel.

Por todo ello, UGT plantea una planificación para las especialidades de difícil cobertura; la negociación de un nuevo decreto de interinos; la voluntariedad en todas las vacantes para evitar que docentes con mayor antigüedad tengan que aceptar plazas que no habían solicitado mientras posteriormente aparecen las que sí habrían pedido y el refuerzo urgente del personal administrativo.

También exigen la incorporación el 1 de septiembre de todo el profesorado interino, adelantando los procesos de adjudicación necesarios, antes del inicio de las clases con el alumnado.

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El curso escolar arranca con una plantilla que supera los 17.000 docentes en los centros públicos aragoneses, de los que 10.875 son funcionarios de carrera, lo que sitúa la tasa de interinidad en torno al 36%, muy alejada del objetivo del 8 % establecido en el marco normativo estatal y europeo.