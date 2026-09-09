'La Noche +IN'
Más de 400 ingenieros celebran los 75 años del Colegio de Industriales de Aragón con sus grandes referentes
La institución profesional reconoce a empresas como CAF, Samca, Endesa, BSH, Saica o Amazon Web Services por su contribución al desarrollo de la comunidad autónoma en una gala celebrada en el Auditorio de Zaragoza
Más de 400 ingenieros industriales se han reunido este miércoles en Zaragoza para celebrar el 75 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) y reconocer a algunas de las empresas, instituciones y proyectos que han contribuido al desarrollo del tejido industrial de la comunidad. La gala, celebrada en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
La denominada como La Noche +IN ha repasado distintas etapas de la industria aragonesa a través de cinco bloques. En el apartado El origen de todo, el Colegio ha distinguido a CAF y Samca, dos compañías estrechamente vinculadas a la historia industrial de Aragón. En la categoría Las bases de la industria actual ha puesto el foco en el Gobierno de Aragón y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza, por su papel en la consolidación de una industria competitiva.
Mirando al futuro
En ‘Desarrollo energético e innovación’, los reconocimientos han recaído en Endesa y BSH, mientras que Saica y el aeropuerto de Teruel han sido distinguidos en el bloque Pasado, presente y futuro. La gala también ha concedido una mención especial a Heraldo de Aragón e Ibercaja por su contribución al desarrollo económico y social de la Comunidad.
Uno de los principales reconocimientos de la noche ha sido el Premio al Proyecto Industrial del Año, que ha recibido Amazon Web Services (AWS) por su proyecto de centros de datos, considerado uno de los grandes motores de la transformación tecnológica y económica que está experimentando Aragón.
Motor de empleo e innovación
La gala ha sido clausurada por Azcón, quien ha reivindicado el papel de la ingeniería en la transformación económica de la Comunidad. "Es difícil encontrar una profesión tan vinculada a la transformación económica de nuestra tierra", ha señalado el presidente, que ha destacado la presencia de los ingenieros industriales detrás de fábricas, infraestructuras, proyectos energéticos y procesos de automatización.
El decano del COIIAR, Salvador M. Galve, ha subrayado que la celebración ha servido no solo para reconocer la trayectoria de la industria aragonesa, sino también para "mirar hacia delante" y reivindicar su papel como motor de empleo, innovación, competitividad y desarrollo.
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