Autorizadas en el Consejo de Gobierno tres nuevas titulaciones en Unizar y USJ que comenzarán a impartirse en el curso 2027-2028

El Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles, en la reunión del Consejo, la implantación de tres nuevas titulaciones oficiales que pasarán a formar parte de la oferta de Unizar y USJ a partir del curso académico 2027-2028.

Se trata del Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto de la Universidad de Zaragoza, el Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario en el que participa la institución académica aragonesa y el Grado en Odontología de la Universidad San Jorge.

Estas autorizaciones culminan los procedimientos de evaluación, verificación y acreditación previstos en la normativa universitaria estatal y autonómica y refuerzan el compromiso del Ejecutivo autonómico con una oferta de educación superior adaptada a las necesidades sociales, profesionales y económicas de la comunidad.

El nuevo Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto será impartido por la Universidad de Zaragoza, contará con 30 plazas y responde a la ampliación y actualización de la oferta académica vinculada a ámbitos estratégicos para la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad empresarial.

Por su parte, el Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario nace como una titulación interuniversitaria desarrollada conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Vigo y la Universidad de Zaragoza.

El programa contará con un plan de estudios único para todas las universidades participantes, 48 plazas --cada una de las 6 universidades ofertarán 8 plazas-- y estará coordinado por la Universidad de Castilla-La Mancha, reforzando la cooperación académica entre instituciones de todo el país.

A estas nuevas enseñanzas se suma el Grado en Odontología de la Universidad San Jorge, una titulación que ampliará la oferta de estudios de Ciencias de la Salud en Aragón y permitirá incorporar una nueva opción académica en un ámbito de alta especialización y gran proyección profesional. Contará con 30 plazas.

La incorporación de estas tres nuevas titulaciones contribuirá a reforzar el sistema universitario aragonés, ampliando las oportunidades formativas de los estudiantes y favoreciendo la especialización en sectores con una creciente demanda profesional.

Además, consolida el papel de Aragón dentro del sistema universitario español, tanto a través de nuevas propuestas impulsadas por sus universidades como mediante proyectos de colaboración académica de alcance nacional.