Cientos de niños en Aragón continúan esperando su escolarización con el curso ya en marcha: "No sabemos cuándo van a poder empezar las clases"

Con el curso escolar ya comenzado desde este martes, todavía hay cientos de estudiantes en proceso de escolarización. Gran parte de ellos formar parte del grupo de solicitudes fuera de plazo, aunque numerosas familias se han acercado en las últimas semanas al Servicio Provincial de Educación de Zaragoza para tratar de encontrar respuesta a sus dudas. Rechazos de plazas, cambios de turno denegados o distancias máximas superadas son algunos de los ejes centrales de estas reclamaciones, denunciadas también por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en Aragón (FAPAR).

La casuística más recurrente entre todos aquellos que acuden a la institución se centra en el proceso de escolarización realizado fuera de plazo. Este retraso en la tramitación de las solicitudes ha sido denunciado por FAPAR a través de un comunicado, en el que transmiten la complejidad de los trámites debido a la escasez de recursos humanos o para la elaboración del trámite.

Uno de esos casos es el de Rosa, una madre que junto a su pareja trataron de escolarizar a su hijo en una guardería, pero le rechazaron la solicitud por problemas con los requisitos del fuera de plazo. "Nos han dado una contestación esta semana, y solo hemos recibido que no cumplimos los requisitos. Tendría que haber empezado ya, y ahora no sabemos cuando va a poder hacerlo", aseguraba el matrimonio. Aunque los problemas de escolarización no se centran únicamente en los más pequeños, ya que también hay situaciones que afectan a estudios superiores.

Tras realizar la matrícula fuera de plazo, pero dentro del portal online del propio centro educativo donde su hijo se encontraba estudiando, Carla ha descubierto que la matrícula del joven no existía. "Decidió que al final no haría el Grado Medio y que iba a hacer un Bachillerato, entonces realizamos el proceso que te pide el propio centro. Con todo pagado y entregado, mi hijo ha llegado y no aparecía en las listas, porque el tema burocrático no lo terminaron de hacer. Va a perder mínimo una semana de clase", expresa la madre.

Carla, madre de un alumno de Bachillerato sin plaza asignada / Miguel Angel Gracia

La escolarización después de mudarse a otro país todavía complica más la situación. El traspaso de expediente y la solicitud fuera de plazo tras la mudanza, han sido el problema de una madre migrante que busca conseguir lo antes posible la plaza para que su hijo pueda volver al colegio. "Nos mudamos hace un par de meses a España, y nada más llegar hicimos los papeles. Aun así, seguimos sin una respuesta y el curso ya ha empezado", relata la mujer acerca de su situación.

El director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, ofrecía este pasado lunes los datos sobre la agilización de las solicitudes entregadas fuera del plazo oficial. Con el día 19 de agosto como últimas solicitudes finalizadas por la institución, aseguraba una mayor velocidad y un aumento de resoluciones. Para ello, también indicó la implantación de una cita previa para facilitar la organización de consultas de cara a las futuras semanas, pero a fecha de 8 de septiembre, la cita más próxima para tratar de resolver la escolarización de un niño es el día 14 de septiembre, según han confirmado los solicitantes.

Los días continúan pasando y cientos de familias todavía sin una respuesta para que sus hijos regresen a las clases, y por el momento la espera parece que va a alargarse más de la cuenta. Dudas sin resolver, rechazos por requisitos o plazos no asegurados seguirán llenando la puerta del Servicio Provincial, con el fin de que todos los niños puedan comenzar el curso.