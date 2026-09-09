Las otras claves del informe PISA en Aragón: las distracciones con las pantallas superan a la media de España y de la OCDE

El informe de PISA que deja los peores resultados de la historia en España y en Aragón tiene también otras lecturas en función de la situación socioeconómica, el género o la titularidad del centro en el que cursan sus estudios los alumnos de 15 años que hicieron el examen en la primavera de 2025. Además, los alumnos aragoneses tuvieron más distracciones con las pantallas que la media española y de la OCDE.

El impacto de la digitalización de las aulas y de la presencia de las pantallas dentro y fuera del aula es una de las grandes conclusiones del informe. En este punto, se detecta en Aragón un mayor porcentaje de "distracciones digitales" que en la media española o de la OCDE. En concreto, el 29,6% de los alumnos aragoneses encuestados refirieron este tipo de distracciones (un 32% de chicos y un 26% de las chicas), mientras en España la media se queda justo por debajo, con un 29,2%. En la media de la OCDE el porcentaje se queda en el 28,4%, y la media europea empeora todos los datos anteriores, con un 30,5% de los alumnos que detectan distracciones con pantallas.

Por otro lado, las alumnas aragonesas despuntan en Lectura, tanto frente a sus compañeros varones en Aragón, como en el resto del país, a pesar de que el descenso en esta materia es global y afecta no solo a todo el país, sino a muchas naciones europeas. Además, la radiografía del informe PISA habla también de los efectos de las repeticiones de curso o la implicación de los alumnos en las cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente.

El documento que analiza la calidad educativa a nivel global deja más lecturas, además de que Aragón ha empeorado sus registros en las tres áreas evaluadas principalmente, Ciencias, Lectura y Matemáticas.

El informe revela, a nivel global, que España es uno de los países con más equidad educativa, a pesar de los malos resultados, y se muestra que las diferencias entre el alumnado más desfavorecido y los más favorecidos por sus condiciones socioeconómicas son menores que en la media de la UE y de la OCDE. En este sentido, España se encuentra al mismo nivel de equidad educativa que Japón. Y Aragón mejora los datos de España (73 puntos frente a los 71 de España y Japón).

La lectura de las diferencias de los resultados en función del género de los alumnos muestra que las aragonesas despuntan en Lectura, tanto por delante de sus compañeros de clase varones, como con mejores cifras que la media española y la media europea (con 32 puntos frente a los 31 de la media europea y los 26 de la media española para las alumnas de la misma edad).

Varios jóvenes acceden a un instituto de Zaragoza, en una imagen de archivo. / JOSEMA MOLINA

Son también las jóvenes quienes destacan en Ciencias en Aragón, aunque más tímidamente que en Lectura, y también superan los registros de la media de la UE (con 5 puntos frente a 2) y la media española, donde no se observan diferencias en el desempeño en Ciencias entre los chicos y las chicas.

Sin embargo, en el ámbito de las Matemáticas, los jóvenes aragoneses sacan mejores resultados que las alumnas, aunque no superan las cifras en esta materia de la media de la Unión Europea ni española.

Según el documento, la bajada del rendimiento "no es homogénea" en todos los niveles socioeconómicos y, de hecho, afecta más al cuarto superior, esto es, a los alumnos con condiciones socioeconómicas más favorables. Especialmente, en la Lectura, donde el rendimiento ha bajado en 33 puntos, seguido de las Matemáticas (con una bajada de 24 puntos) y las Ciencias (12 puntos menos).

El informe PISA concluye, por otro lado, que las ventajas vinculadas a los centros privados "se diluyen" cuando se sacan de la ecuación las mejores condiciones socioeconómicas que tienen, de media, sus alumnos. Una situación que también se observa en Aragón. En Ciencias, el alumnado de centros privados tiene un mejor rendimiento en el 72,6% de los casos, frente al 69% de la media española y el 83% de la media de la OCDE.

Dos adolescentes usan sus teléfonos móviles.01/02/2024 Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El pasado 30 de enero el Govern aprobó las instrucciones que regulan el uso de los dispositivos móviles en las aulas de colegios e institutos, que se comenzarán a aplicar de cara al próximo curso 2024-2025. En Educación Infantil, Primaria y Secundaria (ESO), el uso de los teléfonos móviles estará totalmente prohibido, mientras que en Bachillerato y Formación Profesional (FP), los alumnos podrán utilizarlos durante horas no lectivas. SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press. Foto de recurso. Jóvenes. Móviles. Nuevas tecnologías. Menores. Chicas. / David Zorrakino. Europa Press

La tercera comunidad con más repetidores

El informe de PISA refleja, por otro lado, que Aragón es tercera comunidad autónoma con un mayor porcentaje de alumnos repetidores, superando la media española y casi duplicando la tasa de la media europea.

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En concreto, un 27,8 % de los alumnos aragoneses que hicieron el examen habían repetido, frente al 22% de la media española y el 12,9% de la media europea. También aquí hay diferencias por centros públicos o privados, y se observa un mayor porcentaje de repeticiones en los centros públicos (del 31,1%) que en los privados (24,2%). Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde también hay una tasa mayor de repeticiones en los institutos públicos (26,3%) que en los privados (12,7%).