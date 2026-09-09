Confirmado: convocan huelga indefinida de limpieza para las Fiestas del Pilar

El sindicato CGT ha informado esta mañana, en un comunicado de prensa, que ha registrado este miércoles el preaviso de la convocatoria de huelga indefinida, que afectará a las plantillas de los servicios de limpieza, recogida y puntos limpios de Zaragoza que gestiona la multinacional FCC MEDIO AMBIENTE, a partir del próximo 7 de octubre coincidiendo con las fiestas del Pilar. Asimismo, explican que han legalizado un paro parcial para el próximo 30 de septiembre coincidiendo con el pleno municipal.

Desde CGT recuerdan que el pasado 29 de junio "la plantilla aprobó por mayoría la convocatoria de huelga para defender un convenio justo". La oficialización de la convocatoria de huelga se produce tras la última reunión mantenida en el día de ayer, la cual finalizó sin acuerdo entre las partes y con la negociación bloqueada y sin propuestas concretas que permitan avanzar en las reivindicaciones de la plantilla.

El sindicato CGT asevera que "estamos trabajando ya en el diseño y confección de un calendario de movilizaciones y protestas para acompañar la convocatoria de la huelga y la solicitud formal de reuniones con gobierno, grupos municipales, vecinales y sociales de la ciudad para explicar la situación de la plantilla y del servicio público que venimos prestando".

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Desde CGT se hace hincapié en que llevan "dos años negociando y que no ha habido ninguna propuesta seria" que permita avanzar a las personas trabajadoras en materia salarial, social ni laboral. "Recordamos que durante estos dos años se han realizado numerosas reuniones y negociaciones sobre las materias del convenio sin que se haya obtenido ningún resultado hasta la fecha y que actualmente estamos en un situación de bloqueo insumable para la plantilla", han denunciado en su comunicado.