Los docentes aragoneses analizan el retroceso en las pruebas Pisa: "Se están creando generaciones vagas intelectualmente"

Los resultados del último informe Pisa han vuelto a poner el foco sobre el sistema educativo aragonés. La comunidad ha registrado los peores resultados de su historia en las pruebas, dato que preocupa al sector de la educación en Aragón y que muestra un amplio retroceso respecto a los datos obtenidos en los últimos diez años. Matemáticas, Lengua y Ciencias, conservan la mayoría de las dificultades, en un contexto en el que los docentes observan cada vez más problemas para mantener la atención, trabajar la comprensión o consolidar conocimientos básicos.

Las causas, sin embargo, no tienen una única explicación. Como principales factores para los docentes está el uso de las pantallas y de las nuevas tecnologías, pero también aparecen los cambios legislativos, los recursos disponibles o los ratios entre otros. Un conjunto de circunstancias que, según los docentes, termina afectando directamente al aprendizaje. Ángela es maestra de sexto de primaria en el CEIP Hispanidad, y reconoce que estos resultados provocan una muy mala sensación entre los profesionales de la enseñanza: "Si tengo que decir una palabra sería frustración, porque nuestro trabajo es fundamental, y a veces es complicado avanzar con ellos si no hay una base de fondo".

La maestra considera que uno de los principales elementos que explican esta situación es el uso de las pantallas desde edades cada vez más tempranas. "La tecnología ha hecho mucho bien pero también mucho daño. El principal motivo del descenso son las pantallas y la ayuda extrema de la inteligencia artificial, desde edades muy tempranas", explica la docente, que pone como ejemplo niños de nueve o diez años, que ya cuentan con acceso a herramientas que apenas unos años atrás no estaban al alcance con esas edades. A su juicio, esta facilidad de obtener respuestas podría estar reduciendo el esfuerzo: "Estamos creando generaciones vagas a nivel intelectual. El cerebro es un músculo y no se está entrenando, entonces solo acabamos informatizando".

Imagen de Archivo de niños realizando actividades plásticas / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El problema no se limita solamente a los centros escolares. Los menores en sus hogares reciben ayudas que dificultan el desarrollo de su autonomía, haciendo que los niños dejen de hacer cosas ellos mismos y estas las recojan sus padres quitándoles responsabilidad. "Si a un niño no lo dejas experimentar, es imposible que luego aprenda por sí solo", cuenta la docente. Esa falta de autonomía se une a unas bases académicas cada vez más débiles, con poca consistencia en elementos clave del aprendizaje, haciendo que el nivel curricular disminuya notoriamente en cantidad de materia cosa que el informe Pisa "ha dejado reflejado".

Otro de los elementos más afectados es el de la comprensión lectora, dentro del ámbito de Lengua Castellana y Literatura. Eva Jaurrieta, profesora de Lengua, coincide en señalar la pérdida de concentración como uno de los problemas que más afectan actualmente a los estudiantes. "Los resultados de las pruebas Pisa se podrían atribuir a dos factores. Primero el uso de las pantallas que ha disminuido la capacidad de atención, y el segundo, la dejadez si se trata de algo que no contabiliza para nota", expresa la docente.

Eva describe una diferencia cada vez más evidente entre las tareas rápidas y aquellas que requieren comprensión y reflexión: "No son capaces de leer un texto de veinte líneas de manera continuada, se distraen mucho antes de poder terminarlo. Siempre que son ejercicios de realización rápida y corta que no conlleven mucho pensamiento y concentración lo hacen enseguida. Pero si les pones delante un texto para analizarlo y entenderlo los has perdido". Una dificultad que perjudica también al resto de materias, ya que la comprensión lectora se convierte en una herramienta fundamental para resolver problemas matemáticos o científicos. Sin embargo, en su materia pone el foco en el contenido "rápido, mal escrito y corto" que consumen los jóvenes en su día a día.

Imagen de Archivo de niños en un aula / GOBIERNO DE ARAGON

En su diagnóstico aparecen además otros dos conceptos, como son la "desidia, abulia o apatía hacia el aprendizaje", unido a "la pérdida de curiosidad". Aunque no quiere dejar de relacionar los resultados con la evolución del sistema educativo: "Los chavales a los que se les han realizado las pruebas son los que ya están sufriendo los constantes cambios de leyes y los recortes en la educación. Los mayores ratios y el empeoramiento de las condiciones laborales de los profesores les han pasado factura". A su juicio, los profesores ya avisaron de que "los recortes se notarían unos años después".

En una línea similar se expresa Gabriel López, maestro jubilado después de casi 40 años de profesión. Para su diagnóstico, la falta de recursos es una de las mayores flaquezas: "Ha habido en estos últimos años en España un recorte de presupuestos desde las comunidades autónomas para educación. Entonces esto repercute en que luego hay todo un montón de medios y recursos que no se pueden poner en la sala. Y uno de ellos es el de rebajar las ratios y atender la diversidad". De cara a las nuevas tecnologías, el docente lo resume en el hecho de que "la sociedad está muy volcada en la diversión con ella, pero no en el aprendizaje", remarcando que si se incide más en ese aspecto, podría dejar de ser una parte negativa para llegar a ser una herramienta más.

En cuanto a las ciencias, la profesora de Educación Secundaria Obligatoria, Esther Carnicero, asegura que los malos resultados "no han sido ninguna sorpresa" entre los docentes. Reconoce la indignación y decepción al comprobar el nivel en el que se encuentran los alumnos, pero a su juicio, hay más de un factor a poner encima de la mesa para tomar una decisión. "La ley educativa tendría que tener más coherencia para que se pudiera aplicar correctamente, ya que apuesta por la inclusión de todo el alumnado, pero no es posible atender a todos si no tenemos recursos", explica la profesora. Según explica, esta falta de recursos genera una tendencia a "disminuir el nivel para aumentar el número de aprobados", lo que termina favoreciendo a los alumnos de menor rendimiento o afectando a pruebas como las PISA.

Imagen de Archivo de niños dando clase / Javier Cebollada

Esther también considera necesario recuperar "la cultura del esfuerzo" entre los jóvenes, ya que, desde su perspectiva, están acostumbrados a la inmediatez y han perdido el valor de esforzarse para conseguir sus objetivos. Además, advierte de que los alumnos que terminan sus estudios sin haber asimilado los conocimientos necesarios "tendrán dificultades cuando deban demostrar sus competencias" y desenvolverse de forma independiente. Finalmente, deja una reflexión clara como base de este problema: "Los profesores somos un eslabón más de la cadena, no tiene que recaer todo sobre nuestros hombros".

Los cuatro docentes coinciden así en que el retroceso reflejado por Pisa responde a un problema más amplio que no puede solucionarse con una única medida. Mientras el informe pone cifras a la situación, los docentes ponen rostro a las consecuencias en las aulas, remarcando el diagnóstico de reforzar las bases, la atención y dotar a los centros de las herramientas suficientes para ayudar a los alumnos a crear esa autonomía.