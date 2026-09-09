La DPZ aprueba el PLUS 2026 con 50 millones de euros dirigidos para más de mil actuaciones

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles, por unanimidad, el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) para este año 2026, que con 50 millones de euros sigue siendo la principal línea de ayudas que los municipios zaragozanos reciben año tras año y permitirá que los 292 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo un total de 1.152 actuaciones fundamentales para mejorar servicios o infraestructuras.

En rueda de prensa, la vicepresidenta de la institución provincial, Teresa Ladrero, ha destacado que el PLUS 2026 incluye más fondos, más autonomía municipal y unos criterios "absolutamente objetivos" que, además, benefician a los pueblos más pequeños. Ha avanzado también que el PLUS del año que viene aumentará su dotación de 50 a 75 millones de euros.

Ladrero ha subrayado que, en los diez años de existencia de este plan, se han invertido más de 500 millones de euros, que han financiado más de 15.000 actuaciones en los municipios de la provincia, como renovación de calles, construcción de nuevos equipamientos, helipuertos, construcción y rehabilitación de viviendas, mejoras en colegios y consultorios médicos o restauración de patrimonio, entre otras.

Los ayuntamientos también han podido destinar el dinero a gasto corriente, del día a día, en la organización de fiestas patronales o festivales, en la amortización de deuda o en el pago de nóminas. "El PLUS no tiene vuelta atrás; ha venido para quedarse", ha apostillado, dejando claro que este plan tiene total estabilidad: "Hemos apoyado la vida, el bienestar social y la convivencia de los vecinos".

Otro de los puntos a favor del plan es que, al salir la convocatoria, cada ayuntamiento sabe con cuánto dinero va a contar y que, con estos fondos, pueden acometer inversiones que de otra manera no podrían impulsar. Entre las peticiones de los municipios, destaca la rehabilitación de vivienda, que apenas aparecía hace diez años y ahora está entre las actuaciones más habituales.

La vicepresidenta Ladrero ha hecho un balance positivo de estos diez primeros años del PLUS y ha recalcado que, en cualquier municipio, al preguntar por la institución más cercana a los ayuntamientos, "desde luego les va a responder que la Diputación Provincial de Zaragoza".

Actuaciones solicitadas por los municipios

Los ayuntamientos van a destinar el 45% de las subvenciones finalistas del PLUS 2026 --20,1 millones de euros-- a mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos y vecinas. Como todos los años, en este capítulo destacan las actuaciones de pavimentación de calles y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento, que con casi 9,5 millones de euros suponen más de una quinta parte de todos los fondos.

Dentro de las mejoras de los servicios básicos municipales también destacan las peticiones en materia de seguridad y el orden público --4 millones dedicados, fundamentalmente, a financiar los sueldos y las mejoras en los equipamientos de diferentes policías locales, pero también a la instalación de cámaras de videovigilancia--; limpieza viaria --1,8 millones-- parques y jardines --1,4 millones--; cementerios y servicios funerarios --un millón--; y alumbrado público --773.000 euros--.

Según lo solicitado en el PLUS 2026, los consistorios zaragozanos también van a destinar 7,3 millones de euros a la construcción o la mejora de equipamientos deportivos, cifra que marca un nuevo récord y que continúa la línea ascendente de los últimos años --el importe prácticamente se ha duplicado respecto al PLUS 2023 y se dedica sobre todo a la mejora de las piscinas municipales--; 3 millones de euros, a instalaciones de tiempo libre --esta partida también se ha duplicado respecto al año pasado--; 1,2 millones de euros, al arreglo de caminos; 1 millón de euros, a fiestas populares y festejos; 886.000 euros, a equipamientos culturales y museos; 835.000 euros, a actuaciones de restauración del patrimonio municipal; y 549.000 euros, a la mejora de colegios y escuelas infantiles municipales.

A través del PLUS 2026, Calatayud va a recibir 1,8 millones de euros para financiar proyectos como la reordenación y el acondicionamiento del espacio interior de la plaza San Juan El Viejo o seguir con la adecuación de la antigua harinera de La Merced; y Ejea de los Caballeros ingresará 1,6 millones para ejecutar iniciativas como la renovación de las calles Torre la Reina y Graneros o el acondicionamiento del recinto ferial de Luchán.

Por su parte, Tarazona recibirá un millón de euros que en su mayor parte destinará a financiar el servicio de limpieza viaria y recogida de papel y cartón; y Caspe va a ingresar también 1 millón de euros con los que la principal inversión va a ser el acondicionamiento de los accesos a la torre Salamanca y zonas verdes.

Siguiendo con los ejemplos, Zuera ha solicitado 144.000 euros para mejorar la accesibilidad de las piscinas municipales; Tauste va a invertir 269.000 euros en la urbanización de la calle Pignatelli; Cariñena ha pedido 302.000 euros para mejorar sus instalaciones deportivas; Fuentes de Ebro va a destinar 285.000 euros a reformar el vaso grande y los accesos a las piscinas; Borja ha solicitado 226.000 euros para pagar el nuevo pabellón multiusos que acaba de inaugurar; y Daroca va a instalar un ascensor en la casa de cultura con una ayuda de 68.000 euros.

Los ayuntamientos tienen hasta octubre del año que viene para ejecutar y justificar las actuaciones subvencionadas.