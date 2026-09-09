Dr. Schär invierte otros 15 millones en Alagón y duplica su producción de pan sin gluten

Dr. Schär vuelve a crecer en Aragón. La multinacional italiana, líder mundial en alimentación sin gluten, ha culminado una nueva fase de ampliación de su planta de Alagón (Zaragoza) con una inversión de 15 millones de euros que ha permitido duplicar la capacidad de producción de pan sin gluten. El proyecto refuerza el papel estratégico de la fábrica aragonesa dentro de la red industrial europea del grupo.

La nueva actuación se suma a las inversiones acometidas desde 2023 y eleva a 38,8 millones de euros los recursos destinados a la factoría en los últimos tres años. La compañía mantiene además en marcha la ampliación de su plataforma logística, con 2.000 metros cuadrados adicionales de superficie de almacenamiento cuya finalización está prevista para finales de este año.

El crecimiento industrial ha tenido también su reflejo en el empleo. La plantilla ha aumentado más de un 60% desde 2023, al pasar de unos 130 trabajadores a más de 210 en la actualidad.

Exportaciones

Alagón se ha convertido así en uno de los principales centros industriales de Dr. Schär y en una plataforma cada vez más relevante para la exportación. Es la única planta del grupo dedicada a la fabricación de productos de bollería que se distribuyen en todos los mercados en los que está presente la compañía. Además, la nueva capacidad de producción de pan permite atender con mayores volúmenes a mercados estratégicos como Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

La fábrica, que nació en 2011 tras la adquisición de Natural Aliment Factory, supera ya los 10.000 metros cuadrados y cuenta con tres líneas de producción de pan y productos de panadería sin gluten. También alberga la sede administrativa de Dr. Schär para España y Portugal.

"Alagón representa hoy un punto de encuentro entre la experiencia industrial, la innovación y el arraigo territorial", destaca Pablo Bazco, director general de Dr. Schär España, que subraya la confianza del grupo en el equipo y en las capacidades industriales desarrolladas en Aragón.