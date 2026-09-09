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Reconocimientos

El Gobierno de Aragón otorga el premio Aragón Medio Ambiente 2026 a la Federación Aragonesa de Caza

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo reconoce también al CEIP Ramón y Cajal de Pina de Ebro, a la Asociación Grupo de Medioambiente del Distrito Sur de Zaragoza y el periodista Rubén Darío Núñez

Cazadores en una partida de caza en la provincia de Huesca en una imagen de archivo.

Cazadores en una partida de caza en la provincia de Huesca en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha acordado este miércoles otorgar el premio Aragón Medio Ambiente 2026 a la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA), por su contribución a una "gestión cinegética responsable" como herramienta de conservación del medio natural aragonés. Es el primer premio otorgado desde que la consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha pasado a manos de Vox en el Ejecutivo del PP con la extrema derecha en la comunidad autónoma.

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha destacado la evolución de FARCAZA hacia un "modelo de caza que incorpora la protección de hábitats, el seguimiento de las poblaciones de fauna y la innovación científica, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas y a una adecuada gestión de las especies cinegéticas". El reconocimiento se enmarca en la apuesta del Gobierno de Aragón por poner en valor la actividad cinegética como una herramienta necesaria para la gestión del medio natural tal y como ya recoge el pacto de Gobierno.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha recordado la importante labor de la federación durante la peste porcina, y su estrecha colaboración con el Gobierno autonómico ante circunstancias que atañen a mantener ese "equilibrio" de los esistemas naturales.

Otros reconocimientos de Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno también ha sellado los otros tres reconocimientos que contempla el premio. El CEIP Ramón y Cajal de Pina de Ebro recibe el galardón a la contribución al medio ambiente rural por su proyecto 'Naturaleza-Aula-Ecosistema. El ciclo que transforma', que integra educación, ciencia ciudadana y cuidado del entorno.

La Asociación Grupo de Medioambiente del Distrito Sur de Zaragoza obtiene el premio a la contribución al medio ambiente urbano por su proyecto ‘Renaturalización vecinal del Distrito Sur’, que impulsa la recuperación de espacios degradados mediante la participación y el voluntariado ciudadano.

Por su parte, el periodista de Heraldo de Aragón, Rubén Darío Núñez, recibe el reconocimiento a la contribución al conocimiento y difusión del medio ambiente por su trabajo durante 205 días dando voz al deterioro de los Ibones de Anayet, contribuyendo a generar conciencia sobre la protección de este espacio.

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El Premio Aragón Medio Ambiente tiene como objetivo reconocer públicamente iniciativas y trayectorias que contribuyen a la protección y mejora del medio ambiente aragonés. Las cuatro candidaturas premiadas fueron propuestas por unanimidad por el jurado del premio tras analizar las candidaturas presentadas a la convocatoria de 2026.

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