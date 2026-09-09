Javier González Pascual, nuevo director conservador del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles el nombramiento de Javier González Pascual como nuevo director conservador del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ingeniero de Montes del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la gestión ambiental y de espacios naturales protegidos. Asume la dirección del parque casi un año después del repentino fallecimiento de su predecesora en el cargo, Elena Villagrasa, el pasado 26 de septiembre de 2025.

Según han compartido desde el Ejecutivo aragonés, González Pascual ya formó parte del equipo del Parque Nacional entre junio de 2021 y octubre de 2024, como jefe del Equipo de Uso Público, donde dirigió propuestas estratégicas relacionadas con la gestión del uso público, la información al visitante y la conservación activa de la biodiversidad.

Durante esta etapa también representó al Gobierno de Aragón en el Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala y al Parque Nacional en el Consejo Científico del Parc National des Pyrénées, participando en estrategias de cooperación transfronteriza.

Desde octubre de 2024 ha desempeñado el puesto de jefe de Sección de Aguas Superficiales en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Previamente desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito forestal y educativo, tanto en Aragón como en Castilla y León, incluyendo su trabajo como ingeniero técnico forestal en el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca y como jefe de explotación del Centro Integrado de Formación Profesional de Coca.

Noticias relacionadas

González Pascual toma las riendas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que llevaba casi un año sin una persona al frente, desde el fallecimiento de su predecesora. Elena Villagrasa había estado al frente del principal espacio natural protegido de Aragón desde 2020, cuando se convirtió en la primera mujer en ostentar este cargo.