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La justicia de Aragón traslada a Educación los problemas por altas temperaturas de 19 centros educativos

Las comunidades educativas solicitan mediante la institución una planificación integral que incluya sistemas de ventilación y zonas de sombra para adaptar las infraestructuras escolares a las nuevas condiciones climáticas de Aragón

Imagen de archivo de termómetros registrando temperaturas elevadas en las aulas

Imagen de archivo de termómetros registrando temperaturas elevadas en las aulas / EPA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, se ha dirigido a la consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón para que adopte, a la mayor brevedad posible, las medidas oportunas que garanticen unas condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa en los centros de la Comunidad Autónoma.

La actuación responde a las quejas que distintas comunidades educativas han trasladado al Justicia de Aragón por las elevadas temperaturas que se alcanzan en las aulas durante los episodios de calor, una situación que puede dificultar el normal desarrollo de la actividad lectiva y afectar a la salud y al bienestar del alumnado, del profesorado y del personal de los centros. En algunas de las reclamaciones recibidas se han comunicado temperaturas muy elevadas que, en algunos casos, superan los treinta grados.

Entre las necesidades planteadas figuran la mejora de los aislamientos térmicos y de los sistemas de protección solar, el incremento de las zonas verdes y de sombra, la instalación de sistemas adecuados de ventilación y climatización, la creación de puntos de hidratación o la adaptación de espacios y actividades durante los episodios de calor extremo. También se ha reclamado una planificación integral y sostenible que permita adaptar las infraestructuras educativas a unas temperaturas cada vez más elevadas.

En respuesta a las peticiones de información de la institución, la consejería de Educación ha informado de la puesta en marcha del plan «Aulas que respiran», cuyo objetivo es mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de los centros educativos. Como fase inicial, la Administración ha recabado información sobre las condiciones térmicas, el impacto del calor en la actividad lectiva y las necesidades existentes para priorizar futuras actuaciones de sombreado, ventilación, aislamiento o climatización.

El Justicia de Aragón recuerda que el pasado mes de mayo ya formuló una sugerencia de carácter general para todos los centros educativos de Aragón en relación con la climatización de las aulas. La institución advertía entonces de que las altas temperaturas pueden afectar a la salud y seguridad del profesorado y al bienestar del alumnado, que, por su condición de menor de edad, requiere una especial protección.

A esta actuación general, se han sumado ahora las sugerencias formuladas a partir de las situaciones concretas que han llegado a la institución. Hasta el momento, el Justicia de Aragón ha trasladado al Departamento de Educación las preocupaciones y necesidades relativas a 19 centros educativos aragoneses.

En concreto, las actuaciones se refieren a los institutos de Enseñanza Secundaria Pedro de Luna, Ramón Pignatelli, Martínez Vargas de Barbastro, Pablo Serrano, Martina Bescós, Pilar Lorengar, José Manuel Blecua y Miguel de Molinos; y a los colegios Valdespartera III, Tenerías, Vadorrey-Les Allés, Pedro J. Rubio de Huesca, Lucien Briet, Hermanos Marx, Gil Tarín de La Muela, María Moliner, José Camón Aznar, San José de Calasanz y Cortes de Aragón.

Con estas resoluciones, el Justicia de Aragón traslada al Departamento información concreta sobre los centros que están trasladando problemas relacionados con las altas temperaturas y las particularidades y necesidades expresadas por cada una de sus comunidades educativas, de manera que puedan ser tenidas en cuenta en la planificación y priorización de las actuaciones.

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La institución considera necesario avanzar en la adaptación de los centros educativos a los episodios de calor y garantizar que alumnado, profesorado y resto del personal puedan desarrollar la actividad educativa en unas condiciones ambientales adecuadas.

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