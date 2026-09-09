Los juzgados de violencia contra la mujer suman 36 plazas este año en Aragón

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles al acuerdo del Ejecutivo aragonés por el que se aprueba el programa concreto de actuación de refuerzo de los tribunales con competencias en materia de violencia de género, entre septiembre y diciembre de 2026, con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Mediante este programa se reforzarán con 36 nuevas plazas hasta diciembre los tribunales que trabajan aspectos relacionados con la violencia contra la mujer.

Está previsto que el programa concreto de actuación de refuerzo de los tribunales con competencias en materia de violencia de género, de septiembre a diciembre de 2026 comprenda la contratación de un máximo de 9 gestores procesales, así como 27 tramitadores procesales.

Se distribuirán en los partidos judiciales de Huesca, con dos gestores y tres tramitadores, Zaragoza, con diez tramitadores y siete gestores; mientras que en Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca, Monzón, Teruel, Calamocha, Alcañiz, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, La Almunia y Tarazona trabajará un tramitador nuevo en cada uno de ellos.

El coste del personal para los cuatro meses de duración del programa concreto de actuación se calcula con base en las cifras de retribuciones anuales de los funcionarios de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, así como de tramitación procesal y administrativa, dentro del personal de Justicia de la comunidad autónoma, y asciende a un total de 563.045,52 euros para el periodo hasta diciembre.

Refuerzos de personal en los tribunales

Los fondos del Pacto asignados a la Dirección General de Justicia van a aplicarse a varios proyectos, uno de ellos la realización de un programa concreto de actuación de refuerzos de personal en los tribunales y unidades con competencias en materia de violencia sobre la mujer para la tramitación prioritaria del procedimiento, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Para ello, por resolución de la directora gerente del IAM de 24 de julio de 2026 se han adicionado 130.000 euros más procedentes de remanentes de la cuantía asignada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2025, habiéndose completado para ello la correspondiente modificación presupuestaria.

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A la vista de que los procedimientos por violencia de género se han visto incrementados en los últimos años, es necesario contar con un refuerzo de personal, en forma de programa concreto de actuación, para aquellos órganos jurisdiccionales con competencias en la materia.