La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: "Hemos conseguido llegar a tiempo"

La residencia de estudiantes Bravo!, la más grande de Zaragoza con 676 camas disponibles, abrió sus puertas el pasado 1 de septiembre tras un acelerón en el desarrollo de las obras que ha permitido entregar la obra justo antes del comienzo del curso escolar. Las instalaciones, ubicados en la avenida José Atarés junto al edificio de Aragón de la Expo 92, han sido recibidas con fuerte interés y la ocupación se sitúa ya en un 85%, según explica a este diario la directora del complejo, Rocío Alejo.

La constructora encargada de la obra, Acciona, entregó las obras de los dos edificios principales justo a tiempo para que los primeros estudiantes pudieran instalarse en sus respectivas habitaciones desde el comienzo de septiembre. Sin embargo, todavía quedan por acometer algunos trabajos en la servidumbre de paso que separa el complejo residencial del emblemático edificio de alabastro que fue el pabellón de Aragón en la Expo de 1992 y ahora acoge el campus de FP Digital del Gobierno de Aragón. Este martes, varios operarios continuaban con las labores para rematar los trabajos.

Una joven sale de la residencia mientras una pareja de operarios remata las obras del vial. / Miguel Angel Gracia

"Estamos muy contentos: era un reto llegar a tiempo al curso y lo hemos conseguido. De momento, contamos con estudiantes universitarios, tanto del campus Rio Ebro como del campus San Francisco, así como de la Universidad San Jorge. También nos han elegido estudiantes de FP, de máster y doctorandos", señala Alejo, que incide en que la residencia es una de las más grandes del noreste peninsular, con la excepción de Barcelona.

Los estudiantes pagarán entre 520 y 690 euros por alojarse en la residencia, en el caso de los contratos anuales, ya que la cuota semestral eleva un poco la horquilla de precios. Los servicios incluyen el acceso a las zonas comunes (salas de estudio, piscina, gimnasio o wifi), además de una limpieza semanal y cambio de sábanas. Aunque las habitaciones están equipadas con cocinas individuales, también hay opción de media pensión (un desayuno y, a elección, almuerzo o cena, por 250 euros) y de pensión completa (tres comidas al día por 329 euros) en la cantina del complejo.

Varios estudiantes en la plaza de acceso a la residencia, este martes. / Miguel Angel Gracia

El complejo cuenta con 676 camas en total, 597 en habitaciones simples y 62 en alojamientos dobles, además de 17 adicionales para personas con movilidad reducida. También cuenta con 100 plazas de aparcamiento para vehículos privados. Su ubicación es estratégica, en el barrio del Actur, cerca del Campus Río Ebro, próximo a la línea del tranvía, y con salida natural a la red de autovías a través de los accesos del norte de la ciudad.

Una operación urbanística y una compra intermedia

En menos de dos años, el proyecto ha protagonizado varias operaciones empresariales. La primera, una urbanística, que permitió al la patronal CEOE Aragón deshacerse del emblemático edificio de alabastro que fue su sede durante años. La residencia se ubica en una parcela de 10.881 metros cuadrados ubicada entre la avenida Valle de Broto, el andador Rafaela Aparicio y la avenida José Atarés, donde hasta hace dos años se situaba el parque de juegos tradicionales Jesús Gracia Mallén. La pastilla de suelo pertenecía a la patronal CEOE Aragón, que se había hecho con estos suelos gracias a una permuta con el Gobierno de Aragón en el año 2022.

El Ejecutivo de Javier Lambán acordó con el entonces presidente de la organización empresarial, Ricardo Mur, el intercambio de la titularidad de los suelos para que el emblemático edificio (que endeudó a la organización después de asumir el coste del traslado desde la Expo de Sevilla) pasara a manos del Departamento de Educación de la DGA, que ubicó allí su Campus de FP Digital. A modo de compensación, la CEOE, que tenía la concesión del uso de la pastilla del edificio (3.563 metros cuadrados) durante 75 años, se hizo con la propiedad de la citada parcela y de todas las de alrededor (en total, una superficie que suma 14.444 metros cuadrados). En septiembre de 2024, la patronal autorizó la venta de los suelos a las firmas inversoras Medinvest y King Street por una cantidad económica que nunca trascendió.

Las compañías comenzaron de inmediato los trabajos para desarrollar el complejo, con la previsión de invertir 40 millones de euros. Cuando el complejo estaba prácticamente terminado, en junio de este mismo año, otro fondo inversor, de nombre Nuveen, se hizo con la propiedad de la residencia de estudiantes más grande de Zaragoza, en el marco de una operación a escala nacional sellada entre las tres partes.