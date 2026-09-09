Nolasco (Vox) sigue sin nombrar al nuevo gerente del IASS

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) sigue sin director gerente diez días después de que la última responsable, Marta Tejero, presentara su dimisión "por motivos personales" y volviera a su puesto anterior, como Jefa del Servicio de Menores del Gobierno de Aragón. El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles no ha aprobado ningún nombramiento en este ámbito, que sigue por lo tanto en manos del vicepresidente del Ejecutivo aragonés y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha confirmado que este nombramiento "no ha formado parte de los asuntos elevados al Consejo de Gobierno" y ha explicado que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia continúa "buscando perfiles" que sean "idóneos" para este puesto.

El IASS es el principal órgano gestor de los servicios sociales en Aragón y aglutina la mayor parte del presupuesto de la consejería, ocupándose de cuestiones troncales como la dependencia, la atención a la dispacacidad y todo lo relacionado con la atención social.

"El nombramiento no se ha producido en este consejo, pero hay otro Consejo a finales de mes y la consejería se está tomando su tiempo para evaluar los perfiles", ha manifestado Vaquero, que ha recordado que en puestos como este es difícil que el responsable "se puedan incorporar de un día para otro".

Vaquero ha insistido en que el IASS "sigue funcionando con normalidad", a pesar de las tensiones internas que han trascendido a raíz de la dimisión de Tejero. "El personal del IASS no ha dejado de hacer un gran trabajo", ha defendido la vicepresidenta y portavoz, que ha evitado de nuevo valorar esas tensiones internas y malestar que han trasladado, entre otros, desde CCOO, y trabajadores y entidades colaboradoras con el IASS.