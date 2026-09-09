La Policía Nacional alerta de las estafas en el alquiler de viviendas al inicio del curso académico en Zaragoza

Con el inicio del nuevo curso universitario, miles de estudiantes buscan una habitación o vivienda en alquiler, especialmente aquellos que tienen que desplazarse a otra ciudad para continuar sus estudios.

El aumento de la demanda y, sobre todo, la necesidad de encontrar alojamiento antes del comienzo de las clases son circunstancias que aprovechan los ciberdelincuentes para publicar falsos anuncios de viviendas y habitaciones con el objetivo de conseguir pagos por adelantado o hacerse con documentación personal de sus víctimas.

Una de las modalidades utilizadas consiste en copiar fotografías y descripciones de anuncios legítimos para crear una nueva oferta a un precio mucho más atractivo. De esta forma, la vivienda puede existir realmente, aunque la persona que publica el anuncio no sea su propietario ni esté autorizada para alquilarla.

Cuando una persona se interesa por el inmueble, el supuesto arrendador solicita rápidamente una señal, reserva, fianza o incluso el primer mes de alquiler, argumentando que existen otros interesados y que debe realizar el pago cuanto antes para no perder la oportunidad. Una vez recibido el dinero, el anunciante desaparece.

Otra modalidad recurrente comienza cuando el supuesto propietario manifiesta encontrarse fuera de España, utilizando esta circunstancia para justificar que no puede enseñar personalmente la vivienda. El estafador ofrece entonces enviar las llaves una vez abonada la fianza o propone realizar la operación mediante una conocida empresa o plataforma que actuaría supuestamente como intermediaria.

En algunos casos, los delincuentes pueden incluso remitir enlaces que conducen a páginas fraudulentas que imitan la apariencia de plataformas legítimas, buscando dar credibilidad a la operación y obtener dinero, datos personales o información bancaria. Por este motivo, la imposibilidad de visitar el inmueble debe convertirse en una señal de alerta, especialmente cuando va acompañada de una solicitud inmediata de dinero.

Una vivienda en una zona muy demandada, con buenas características y un precio sensiblemente inferior al resto del mercado debe llevar al interesado a extremar las comprobaciones.

También conviene desconfiar de fotografías excesivamente profesionales o que puedan proceder de otros anuncios. Una búsqueda inversa de las imágenes puede permitir comprobar si esas mismas fotografías aparecen publicadas en otras páginas o corresponden a otro inmueble.

Las prisas constituyen otra de las principales señales de alerta. Frases como “hay más personas interesadas”, “necesito la transferencia hoy” o “si no reservas ahora se lo queda otra persona” buscan provocar una decisión impulsiva y reducir el tiempo disponible para realizar comprobaciones.

También debe extremarse la precaución cuando el anunciante intenta sacar la conversación o el pago fuera de la plataforma en la que se publicó inicialmente la vivienda.

Consejos para no ser víctima de una estafa de alquiler

La Policía Nacional recomienda comparar el precio con otros inmuebles similares de la misma zona y, siempre que sea posible, visitar personalmente la vivienda antes de entregar cualquier cantidad.

Es importante comprobar la identidad de la persona que ofrece el inmueble y que se encuentra legitimada para alquilarlo, así como disponer de las condiciones del alquiler debidamente formalizadas antes de efectuar cualquier pago.

Nunca deben facilitarse fotografías del DNI, nóminas, datos bancarios u otra documentación personal a desconocidos sin haber comprobado previamente con quién se está tratando, ya que esa información podría ser utilizada posteriormente para cometer nuevas estafas o suplantar la identidad de la víctima.

Asimismo, se recomienda mantener las comunicaciones y los pagos dentro de las plataformas oficiales cuando estas dispongan de dichos servicios y desconfiar de enlaces recibidos por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro canal que conduzcan a páginas externas para realizar el pago.

Si se sospecha que se ha sido víctima de una estafa, es importante contactar cuanto antes con la entidad bancaria, comunicar el anuncio fraudulento a la plataforma en la que se encontraba publicado y conservar todas las pruebas disponibles, como conversaciones, teléfonos, correos electrónicos, justificantes de pago, anuncios o contratos, para aportarlas posteriormente en la denuncia.