Red Eléctrica concluye la construcción de la subestación que alimentará el centro de datos de Blackstone en Calatorao

Red Eléctrica de España ha concluido la construcción de la nueva subestación eléctrica de Calatorao (Zaragoza), a la que se conectará el centro de datos que promueve QTS, filial del fondo de capital riesgo Blackstone. La firma estadounidense tiene concedidos 300 megavatios (MW) en dos posiciones de la nueva subestación eléctrica de 220 kilovoltios (kv), cuya construcción comenzó en marzo del año pasado.

Además de la subestación Calatorao, que ya está en servicio, el proyecto ha incluido una línea de doble circuito de 1,5 kilómetros de longitud para conectarla a la red de transporte a través de la línea Jalón-Los Vientos 220 kV. Este trazado, que discurre por los términos municipales de Épila y Calatorao, incorpora salvapájaros de última generación como medida de protección de la avifauna. La inversión conjunta ha ascendido a 8,8 millones de euros.

La construcción de la subestación de Calatorao, configurada con tecnología de doble barra y diseñada para alimentar a consumidores conectados directamente a la red de transporte, daba comienzo en el primer trimestre del pasado año. Según ha indicado Red Eléctrica en una nota de prensa, la sostenibilidad y la minimización del impacto ambiental han sido constantes durante el desarrollo de toda la obra, como muestra por ejemplo la reutilización de los materiales procedentes de la excavación, que se han usado para conformar la plataforma sobre la que se asienta.

La colaboración con los ayuntamientos de Calatorao y Épila para definir la mejor implantación de la instalación ha sido constante en todo momento y ha permitido poner en marcha distintas actuaciones de retorno social vinculadas al proyecto. Entre ellas, destacan la construcción de un punto de recogida y reciclaje de residuos o la climatización de las aulas del colegio público, en la primera localidad, o la instalación de luminarias led con el consiguiente ahorro energético, en la segunda.

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El proyecto, que lleva el nombre de Rhodes, supone una inversión de 11.805 millones de euros en dos fases, tanto en la construcción de los ocho centros de datos que componen el campus como en la urbanización de todo el entorno, como en una fase posterior, que supondrá la ampliación de la primera fase y donde se podrían implantar usos logísticos.