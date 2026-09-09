El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano

El verano llega a su fin, las vacaciones terminan, comienza un nuevo curso y, poco a poco, la rutina vuelve a instalarse en nuestro día a día. También lo hace la temporada televisiva: las parrillas recuperan su programación habitual y regresan algunos de los programas que durante los meses de verano han descansado y preparan nuevas propuestas.

David Broncano regresa al prime time de Televisión Española con su programa La Revuelta. El espacio, presentado por Broncano y con un equipo formado por Ricardo Castella, Grison, Jorge Ponce, Sergio Bezos y compañía, comenzó su nueva temporada este lunes 7 de septiembre.

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta' / RTVE

Por su parte, su gran competidor en esa franja horaria, El Hormiguero, también regresó este mismo lunes. Pablo Motos afronta su 21.ª temporada al frente del programa, que incorpora algunas novedades y cambios, entre ellos el fichaje de Carlos Latre. En su regreso, además, se pudo ver una dinámica similar a la de la temporada anterior.

En cuanto a cambios, La Revuelta presenta uno especialmente significativo. El programa pasa a grabarse en el Teatro Albéniz de Madrid, con capacidad para hasta 900 personas y situado cerca de la Puerta del Sol. De esta forma, deja atrás el Teatro Príncipe Gran Vía, donde se grabaron las dos últimas temporadas.

Cuando Broncano llevó La Resistencia hasta Aragón

Sin embargo, uno de los escenarios más espectaculares que ha tenido Broncano llegó cuando el programa todavía se llamaba La Resistencia, se emitía en Movistar+ y se trasladó hasta Aragón para una de sus grabaciones. El motivo de aquella escapada fuera de su escenario habitual fue poner el broche final a la sexta temporada. El último episodio se grabó en Lanuza, en la provincia de Huesca, concretamente en el auditorio flotante situado sobre el embalse. La invitada de aquella noche fue la artista argentina Nicki Nicole.

Precisamente en ese mismo lugar se celebra cada año el conocido Festival Pirineos Sur. El certamen se lleva celebrando desde 1994 y por su escenario han pasado grandes artistas de renombre internacional. En su última edición, por ejemplo, participaron músicos y grupos como Suede, La M.O.D.A., Dani Fernández, Carlos Ares o Bomba Estéreo, entre otros.

Pirineos Sur despidió este domingo su exitosa edición de 2026. / Pirineos Sur

Qué ver en Lanuza

Lanuza se encuentra en pleno valle de Tena y pertenece al municipio de Sallent de Gállego. Su historia está estrechamente ligada al embalse que lleva su nombre.El pueblo original quedó prácticamente sumergido bajo las aguas del embalse. Lanuza fue abandonado en la década de 1970 debido a la construcción de la presa, que provocó la creación del pantano y la inundación de buena parte de la localidad.

Sin embargo, no todo quedó bajo el agua. Décadas después, los antiguos vecinos impulsaron la recuperación del pueblo y rehabilitaron las construcciones que habían quedado fuera del embalse. El resultado es el Lanuza que se puede visitar actualmente, un pequeño núcleo que conserva la arquitectura pirenaica tradicional, con casas de piedra y tejados de pizarra.

Así es Lanuza, el pueblo español de 'Frozen'. / ISTOCK / STOCKPHOTOASTUR

Su belleza se combina con un entorno natural espectacular, rodeado de montañas y con el embalse como uno de sus grandes protagonistas. Durante los meses más cálidos, sus aguas permiten disfrutar de actividades como el baño o los paseos en kayak.

Rutas para los amantes del senderismo

El entorno también es perfecto para los amantes del senderismo. Existen diferentes rutas que permiten descubrir los paisajes del valle de Tena, como el camino natural del embalse de Lanuza, un recorrido circular que parte desde Sallent de Gállego.Otra opción es subir hasta el pico Pacino, situado a unos 2.000 metros de altitud, o acercarse a espacios naturales como el barranco de Porté y la cascada de O Saldo de Escarrilla.

Además de Lanuza, en el entorno de Sallent de Gállego se pueden visitar otros lugares de interés, como su iglesia de estilo gótico del siglo XVI y su puente medieval. También se encuentra cerca la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa.A poca distancia está igualmente el balneario de Panticosa, un complejo turístico y estación termal situado a 1.636 metros de altitud.

Vista panorámica de Sallent de Gállego, municipio oscensa próximo a la estación de esquí de Formigal / El Periódico

Así, aquel espectacular escenario elegido por Broncano para despedir una temporada de La Resistencia permite descubrir uno de los rincones más singulares del Pirineo aragonés. Lanuza combina historia, naturaleza y arquitectura tradicional con uno de los festivales musicales más conocidos del verano, convirtiendo este pequeño pueblo en un destino especialmente atractivo durante todo el año.