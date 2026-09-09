La segunda mano da el 'sorpasso' en el mercado de la vivienda en Aragón: por qué los precios suben más ahora que en la obra nueva

La evolución del precio de la vivienda en Aragón, al igual que en el resto de España y en menor medida que otras comunidades, está en una escalada descontrolada que concentra gran parte de su encarecimiento en los últimos tres años. Un aumento en el coste de la adquisición de pisos que, analizando los precios con una perspectiva de los últimos diez años, ha logrado situarse en un 57,4% de incremento medio en la comunidad, con una evolución desigual, aunque igualmente elevada, en el caso de las viviendas de obra nueva, que ahora cuestan un 65,2% más que en 2015, y en el de los pisos de segunda mano, que han subido un 55% en ese mismo periodo de tiempo. Y lo más llamativo en el caso de Aragón es que es esta última la que lleva dos años consecutivos subiendo a un porcentaje más alto que el de los inmuebles de nueva construcción.

Esta es una tendencia que podría consolidarse en los próximos años y que no necesariamente va aparejada a la adquisición de hogares a menor precio, ya que también es habitual que estos se acompañen de reformas que elevan la factura final para las familias. Pero la estadística refleja ese mayor porcentaje de crecimiento que ayer constató el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referido al ejercicio 2025.

Los datos son tan contudentes, en lo que respecta al año pasado, como los que han arrojado todos los estudios relacionados con la evolución de los precios en el mercado inmobiliario que se han publicado en Aragón en los últimos meses. Con un llamativo encarecimiento del 14% en el último ejercicio que los compradores ya están sufriendo y que se suma al 10,2% experimentado en el año anterior, 2024. Así, solo en dos anualidades se ha conseguido acumular un 24,2% de ese 57,4% contabilizados entre 2015 y 2025.

Una evolución diferente

Pero el dato es diferente si se atiende a esa diferenciación entre la obra nueva y los pisos de segunda mano, ya que los primeros, por ejemplo, se han encarecido en ese mismo periodo un 22,4% mientras los segundos acumulan un 24,5% de subida. En términos cuantitativos siguen estando lejos, pero porcentualmente son los pisos que se compran a otro propietario los que más se están encareciendo entre 2024 y 2025.

Especialmente significativo es la distancia que estas viviendas de segunda mano han marcado en el último año, ya que si los de nueva construcción han registrado un incremento en el precio del 9,8%, los que se adquieren a otro propietario ahora cuestan de media un 15% más que hace solo un año. Una diferencia relevante, teniendo en cuenta que buena parte del promedio general se debe a ese aumento en el coste de los inmuebles que se transfieren.

La oferta de pisos en una comunidad como la de Aragón está despegando ahora con un impulso a la vivienda pública que aún tardará en materializarse en ventas y, en consecuencia, en demostrar la efectividad como medida de contención de los precios en un mercado inmobiliario que se mueve ya en márgenes desorbitados. Más próximos cada vez a los tiempos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria que provocó la mayor crisis económica en el sector de la historia reciente. Ahora la escalada está siendo constante desde hace más de diez años pero especialmente acelerada en los últimos tres ejercicios.

Por eso se entiende que en los datos de INE se aprecie que de ese 57,4% de encarecimiento medio general acumulado desde 2015, casi la mitad, un 28,3%, se haya concentrado en solo tres años. Con dos aspectos a tener en cuenta, que son los años posteriores a la pandemia del coronavirus, que supuso un freno para casi toda la actividad económica, y que es una evolución alta que parece no tener techo. Aunque los expertos apunten a que da síntomas de agotamiento, los precios están en máximos y sin techo.

Esta es una lectura que se puede hacer también en el caso de la obra nueva, ya que si se ha encarecido un 65,2% entre 2015 y 2025, ha sido un 31,9% el que se ha registrado en los últimos tres años, también casi la mitad del total de diez años. Y le va a la zaga la vivienda de segunda mano, ya que si el global acumulado es del 55% de incremento en el precio, un 27% de esa subida se ha marcado entre 2023 y 2025, también rozando ese 50%.

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Con todo, el precio de la vivienda sigue siendo la gran incógnita para la Administración de cara a los próximos años. Por las diferentes medidas políticas que se están adoptando según cada comunidad, algunos intervienen en los precios, los topan, el Gobierno central plantea generalizar esa intervención con la declaración de zonas tensionadas, y otros territorios, como Aragón, defienden que el sector se autorregulará cuando se terminen todas las viviendas públicas que se quieren promover en la comunidad.