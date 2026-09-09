Seis días llenos de tradición en Cadrete

Cadrete se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del año, sus fiestas patronales. Del 10 al 15 de septiembre, las calles de la localidad se llenan de música, tradición y buen ambiente para honrar al Santo Cristo. Las fiestas arrancarán oficialmente mañana jueves 10, a las 18.00 horas, con el concurso de disfraces y carrozas, seguido del pregón, que este año correrá a cargo del equipo de fútbol sala superliga alevín de Cadrete. Más tarde, a las 20.00 horas, las carrozas recorrerán las calles de Cadrete desde plaza Aragón, acompañadas por el ritmo festivo de la charanga Aires del Huerva.

Un día después, el viernes 11, continuará la programación a las 13.00 horas con una cata de vino español para todas las empresas patrocinadoras del programa de fiestas. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno del pregón de las peñas, a cargo de la Peña El Garito. Tras ello, las peñas harán su tradicional recorrido junto con la charanga. Además, para llenar de color y alegría la fiesta, desde la organización animan a los vecinos a disfrazarse de villanos.

A las 21.30 horas, Dj Beni hará bailar al público en la plaza Aragón con su sesión musical. Después, a las 0.00 horas, se realizará el encierro de vacas en la plaza de toros y la música continuará a partir de las dos de la madrugada en el pabellón con Dj Testa y Dj Rulo Navarro hasta que el cuerpo aguante.

Tras una intensa noche, la mañana del sábado arrancará a primera hora con la tradicional diana floreada, el almuerzo popular y el encierro de vacas, tres actos que se repetirán también el domingo 13. Mientras, a las 10.30 horas, los más pequeños disfrutarán también de los actos taurinos con Taurozagales, un espectáculo con carretones, roscaderos y anillas; y el encierro chiqui con mini bueyes mansos. Además, a las 12.30 horas, podrán hacer paseos en burro y poni desde la plaza de toros. Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar el Grand Prix y, a las 19.00 horas, el Dj Isma Nordic ofrecerá una sesión de tardeo en la plaza Aragón. A continuación, se celebrará una cena popular y,a las 0.00, tendrá lugar el encierro de vacas. Finalmente, la noche acabará con la actuación de la orquesta Taxxara y la posterior disco móvil.

El día 13, a las 9.00 horas, habrá un paseo familiar en bicicleta y una actuación infantil a cargo de Fantásticos de Wakanda a las 11.30 horas en el pabellón. Tras ello, se celebrará una comida popular y ,a las 17.00, la plaza de toros acogerá un espectáculo taurino a cargo del Grupo Arte. A las 19.30 se repartirá chocolate en la plaza Aragón y, ya por la noche, a las 22.30, tendrá lugar el encierro de vacas y la orquesta Evasión hará mover el esqueleto a los vecinos.

La alegría y el buen ambiente se apoderará de las calles durante las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

Un cierre por todo lo alto

El lunes, a las 11.30 horas, se realizará la ofrenda floral, la procesión y la misa baturra, y seguidamente, habrá un vermú popular en el pabellón. A las 18.00 horas, los cabezudos volverán a salir a las calles y la música correrá a cargo del grupo Un viaje en el tiempo, a las 20.00 horas, y Divas del Pop, a las 22.00 h.

El martes, último día de fiestas, los vecinos se reunirán para celebrar una comida de hermandad en el pabellón y la plaza Aragón. A las 17.00 horas tendrá lugar el último recorrido de cabezudos, y más tarde, actuará en la plaza Aragón El Roce de Platero, un tributo a Fito, Platero y Extremoduro.

Por último, a las 20.00 horas, se ofrecerá la revista musical Fantasía de Luis Prado en el pabellón y, a las 22.00, los fuegos artificiales despedirán oficialmente las fiestas hasta el próximo año.

Actividades previas para calentar motores

Cadrete se sumerge así en unos días festivos que comenzaron antes con los actos prefestivos. El pasado viernes 4 de septiembre se realizó el primer recorrido de cabezudos por las calles de la localidad y, a continuación, se celebró una fiesta de la cerveza y una discomóvil con varios Djs. Ya el sábado 5, se organizaron varios concursos como el de ranchos y sangrías y el de banderillas, además de otras actividades como las jornadas de escalada, tiro al plato, juegos tradicionales, hinchables para los más pequeños y la gala de presentación de las Reinas de las Fiestas 2026. Tras ello, continuó la fiesta con el show de Carlos Crash y la posterior disco móvil hasta altas horas de la madrugada.

Por otro lado, el domingo 6 siguieron los actos previos con los torneos de póker, pádel y rabino; una yincana infantil; la comida de la tercera edad; la fiesta de la espuma; el recorrido de cabezudos, y jotas aragonesas.