Estos serán los 12 días festivos de Aragón en el año 2027: todas las fechas que conviene tener en cuenta

Aragón ya tiene calendario laboral para 2027. El Gobierno autonómico ha aprobado los doce festivos que serán de aplicación en toda la comunidad, a los que cada ayuntamiento podrá sumar otros dos días de carácter local. La principal novedad será el traslado de la festividad de la Asunción de la Virgen, que al caer en domingo el 15 de agosto se celebrará laboralmente el lunes 16.

El calendario permitirá además identificar con antelación los principales puentes y fines de semana largos del próximo año. En concreto, los festivos autonómicos serán el 1 y 6 de enero; el Jueves Santo (25 de marzo) y Viernes Santo (26 de marzo); San Jorge, Día de Aragón (23 de abril); el 1 de mayo; el 16 de agosto; el 12 de octubre; el 1 de noviembre; el 6 y 8 de diciembre, y el 25 de diciembre.

Puentes y festivos sueltos

La distribución de las fiestas hará que algunas de ellas coincidan con el fin de semana, mientras que otras permitirán prolongar el descanso. Así, el 1 de mayo caerá en sábado y el 25 de diciembre también será sábado, mientras que el 1 de noviembre será lunes. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, caerá en lunes, lo que permitirá encadenar un fin de semana largo, mientras que el 8 de diciembre será miércoles.

El calendario aprobado por el Ejecutivo autonómico establece doce fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles en todo Aragón. A ellas se añadirán las dos fiestas locales que corresponde proponer a cada ayuntamiento.

Dos festivos locales

Los municipios tienen hasta el 15 de octubre de 2026 para comunicar al Gobierno de Aragón cuáles serán esas dos jornadas festivas, que posteriormente serán publicadas en el Boletín Oficial de Aragón.

Entre los festivos de ámbito autonómico figura, como es habitual, el 23 de abril, San Jorge, Día de Aragón, cuya consideración de fiesta laboral en toda la comunidad está reconocida en el Estatuto de Autonomía.

Noticias relacionadas

El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno fija asimismo que estas jornadas tendrán la consideración de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en Aragón.