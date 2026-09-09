Dos ‘startups’ zaragozanas entran en la nueva promoción de Lanzadera, la aceleradora del duelo de Mercadona

Dos proyectos empresariales zaragozanos, Fidex y Marina García, han sido seleccionados para incorporarse a la nueva promoción de Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig, presidente de Mercadona, en el marco de Marina de Empresas, el ecosistema de emprendimiento situado en Valencia. Ambas compañías forman parte de las 124 startups elegidas para esta convocatoria.

Fidex es una fintech especializada en la gestión patrimonial mediante activos digitales regulados. La compañía, con sede en Zaragoza, busca convertirse en la primera empresa española autorizada para ofrecer gestión discrecional de carteras en activos digitales y asesoramiento en criptoactivos con alcance europeo.

Su entrada en Lanzadera se produce en plena fase de crecimiento. La firma, que obtuvo el pasado año el primer premio del programa Impulsa Startup de la Cámara de Comercio de Zaragoza, está preparando su autorización bajo el reglamento europeo MiCA y tiene abierta una ronda de financiación semilla para impulsar su expansión.

Objetivos de Fidex

Durante los seis meses iniciales del programa, prorrogables, Fidex centrará sus esfuerzos en escalar su modelo de negocio, captar financiación y ampliar su actividad comercial. La compañía prevé alcanzar cinco millones de euros bajo gestión a finales de este año y llegar a 250 millones en 2030.

La segunda empresa aragonesa seleccionada es Marina García, firma de joyería que mantiene su sede y taller de producción en Zaragoza. La compañía continúa la actividad del negocio familiar fundado en la capital aragonesa en 1959 y combina la fabricación artesanal con diseños contemporáneos.

La nueva promoción de Lanzadera presenta un perfil más maduro que anteriores convocatorias: el 88% de las empresas seleccionadas ya factura antes de incorporarse al programa y cuatro de cada diez de sus fundadores ya habían emprendido anteriormente. Además, el 40% utiliza inteligencia artificial, automatización o robótica como parte central de su actividad.

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Con estas dos incorporaciones, Aragón mantiene presencia en uno de los principales ecosistemas de emprendimiento empresarial de España. Desde su creación en 2013, Lanzadera ha apoyado a más de 1.700 proyectos a través de Marina de Empresas, impulsada por Juan Roig.