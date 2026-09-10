Amazon cree que el decreto de centros de datos no debe tener "efectos retroactivos sobre proyectos maduros y con capital comprometido"

Amazon Web Services (AWS) se pronuncia por primera vez sobre el proyecto de real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer una criba de los centros de datos que quieren instalarse en España. La multinacional tecnológica cree que "los proyectos maduros con permisos concedidos y capital comprometido significativo no deberían enfrentarse a requisitos retroactivos que no existían cuando se tomaron esas decisiones de inversión", según recoge un comunicado oficial de la compañía, que proyecta en Aragón la mayor inversión tecnológica del sur de Europa con 33.700 millones de euros.

La compañía estadounidense, que es el único actor que tiene centros de datos en funcionamiento en la comunidad desde 2022, se alinea con las críticas realizadas por otros actores del sector, como la patronal Spain DC o el Clúster de Energía de Aragón, que denunciaron que las reglas del juego cambian a mitad del partido. En el caso de las dos organizaciones empresariales, de las que AWS forma parte, han presentado alegaciones al borrador del real decreto para tratar de reducir los exigentes requisitos propuestos por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital para cribar el desarrollo del sector, sobre todo en matería de energías renovables y soberanía digital. AWS no ha dado todavía el paso de alegar, aunque sus equipos jurídicos trabajan en esa posibilidad desde el día en que se conocieron las intenciones del Ejecutivo. El plazo para presentar recursos finaliza este jueves.

"Animamos a España a alinear la regulación de centros de datos con los marcos emergentes a nivel de la Unión Europea para garantizar la coherencia, proteger la inversión a largo plazo y mantener la competitividad de España como destino de infraestructura digital", señalan desde AWS, añadiendo que apoyan "la ambición de España de atraer infraestructura digital sostenible y de primer nivel mundial".

El gigante tecnológico asegura que desde el comienzo de sus operaciones ha "igualado el 100% del consumo eléctrico de nuestros centros de datos en España hasta 2025 con energía renovable", a lo que añaden que han invertido en aproximadamente 100 proyectos solares y eólicos en todo el país. De hecho, la cartera conjunta de AWS y Amazon (la matriz logística del conglomerado de Jeff Bezos) suma una potencia instalada de 3,8 gigavatios, según hicieron público en un comunicado conjunto las dos compañías.

La criba masiva a los proyectos de centros de datos que busca lanzar el Gobierno de Pedro Sánchez incluye la posibilidad de tumbar iniciativas con garantías de suministro eléctrico, un paso que hasta ahora daba por sentado que una inversión tenía visos de prosperar. Sin embargo, el borrador de la nueva normativa incluye una batería de exigencias que comprometen la ingeniería y el diseño de iniciativas con un alto grado de tramitación, lo que puede obligar a la modificación de estos proyectos milmillonarios en mitad de la partida. Entre otras cuestiones, el Gobierno exigirá que un 80% del consumo eléctrico de los centros de datos provenga de fuentes renovables y que esa generación se produzca en las mismas horas que se gasta. Además, los parques deberán haberse conectado a la red, como mucho, un año y medio antes de la puesta en marcha del data center, lo que obligará a los promotores tecnológicos a apoyar la construcción de nuevos parques de energía verde o a firmar acuerdos de compraventa con proyectos recientes.

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El plazo para presentar alegaciones culmina este jueves, después de la prórroga concedida por el Gobierno, que dio tan solo una semana para recurrir cuando presentó la iniciativa a finales de agosto. El Gobierno de Aragón, una tierra donde se han proyectado 30 centros de datos, también va a presentar alegaciones para tratar de minimizar el impacto del recuros. Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece decidido a que solo los proyectos más sostenibles y que mejor se puedan adaptar a sus exigencias puedan conectarse a la red eléctrica, como han manifestado sus ministros esta semana.