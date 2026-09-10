Aragón reacciona al descalabro en PISA: habrá cambios de asignaturas ya el próximo curso

Un equipo de expertos empezará a trabajar "en los próximos días" para darle la vuelta al currículo escolar de Aragón después del batacazo registrado en el informe PISA, en el que la comunidad ha obtenido los peores resultados de su historia en las tres materias evaluadas, Matemáticas, Lectura y Ciencia. Fuentes de la consejería que dirige Carmen Susín confirman que los especialistas analizarán todo el currículo para poder actuar sobre el 40% sobre el que tiene poder de decisión la comunidad autónoma con la vista puesta en darle un giro a unos resultados que la propia consejera calificó de "drama social".

Nunca antes en Aragón se había bajado tanto el rendimiento en Matemáticas, ni en Lectura, ni en Ciencias, aunque en esta última materia la comunidad aguantó mejor el desgaste. A pesar de cosechar sus peores resultados, los alumnos aragoneses se mantuvieron por encima de la media española, donde también se registraron los peores registros desde que se evalúa la calidad educativa del sistema a través de este informe internacional.

En declaraciones a este diario, la consejera Susín recalcó que "una parte importante" de los cambios supone "intervenir sobre ese 40% del currículo que se gestiona directamente desde la comunidad autónoma de Aragón".

Varios niños consultan sus teléfonos móviles, en una imagen de archivo. / Shutterstock

Así, ha avanzado que desde la consejería ya tenían en mente analizar la calidad educativa desde que fue nombrada, en mayo de este año, y que los "pésimos resultados" de PISA no han hecho sino darles "la razón". "La tendencia ya se veía negativa y teníamos claro que habría que intervenir", comenta.

Por eso se trabajó en buscar perfiles especializados en política educativa y ha confirmado a este periódico que "el equipo se va a crear ya, en los próximos días, y empezará a trabajar enseguida".

La consejera tiene claro que, en este asunto, no hay tiempo que perder. "Hay que poner el aprendizaje en el centro de la actividad educativa", sostiene. Y, por eso, se fija el "objetivo" de tener elaborado ese análisis del currículo "antes de Navidad" para poder implementar los cambios y las medidas necesarias "de cara al curso 2027-2028". "Obviamente este curso está lanzado y es muy complicado redirigirlo", ha reconocido.

Recuperar al menos una hora de Matemáticas

Además de las conclusiones que pueda extraer el grupo de expertos elegido para analizar dónde deben realizarse los cambios en las asignaturas en Aragón, está sobre la mesa recuperar más horas de Matemáticas en el currículo a partir del próximo curso escolar. Es uno de los objetivos de la consejera, que se ha visto reforzado por los malos resultados en esta materia en el informe Pisa.

La consejera de Educación ha recordado que "cuando se aprobó la Lomloe, el consejero que había en esta casa tomó la decisión de quitar una hora de Matemáticas precisamente para ponerlo en la asignatura de Valores". Pero seguidamente no concreta de dónde debería sacarse ese tiempo. "Yo no digo que no haya que hacer esa asignatura, pero a lo mejor no era de las Matemáticas de la que había que restar esa hora", añade.

Los cambios que también se tendrán como prioritarios pasan por "reforzar las horas de lectura". "Y hay que darle la vuelta a muchas cuestiones", reconoce la consejera. "Hay que quitar la paja y vamos a dedicarnos a lo realmente importante", ha defendido Susín, sin ahondar en qué es "paja" para la titular de la consejería de Educación. "Eso es lo que hay que revisar, hay que revisar el currículo, hay que revisar las horas que se están implementando de cada materia, ver dónde se falla y hacia dónde tenemos que dirigir esa estrategia de mejora", ha expresado.

La consejera Carmen Susín, acompañada por el director general de Planificación, Centros y FP (izq.) y la directora general de Personal (dcha.) / Gobierno de Aragón

Buscar "ejemplo" fuera de Aragón

Además, el Gobierno de Aragón tiene previsto "buscar ejemplo" fuera de Aragón, en aquellas comunidades autónomas en las que, en las mismas condiciones de aplicación de la normativa estatal, sus resultados no han sido tan malos, o incluso han mejorado su posición de partida.

"A pesar de que la Lomloe ha sido catastrófica, hay comunidades que han conseguido una estabilidad e incluso una mejora en las competencias básicas como la lecto-escritura o las Matemáticas", destaca Susín, en referencia al caso de comunidades autónomas como Madrid, Asturias o Castilla y León, que han seguido liderando la tabla a pesar de la bajada generalizada de resultados. Cabe recordar que Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja también quedan sobre el promedio OCDE, y Aragón, por encima de la media europea y española.

Mantener el control de las pantallas

El Gobierno de Aragón ya decidió el pasado curso prohibir la utilización de móviles por parte de los alumnos en el aula. Las pantallas están detrás de parte de los malos resultados generalizados en el informe Pisa, según se explica en el mismo documento, y por tanto la política educativa no cambiará en este punto en Aragón.

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"Pisa es un punto de inflexión que nos tiene que hacer reflexionar", considera la consejera. La previsión es mantener la prohibición de los móviles en las aulas y delimitar el uso de las pantallas a las actividades meramente educativas, dirigidas y elegidas por los propios docentes y equipos directivos.