Biota se hace con el Premio Pueblo Cultural y Turístico del Año 2026 en Aragón

Biota se ha proclamado esta mañana Pueblo Cultural y Turístico del Año 2026 en Aragón en la quinta edición de estos galardones organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, La Crónica y Prensa Ibérica. Los lectores, con sus votos, se han por la localidad cincovillesa que competía en esta categoría con otros tres municipios con un gran potencial cultural y turístico como son Belchite, Cretas y Robres.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, María Nogueras, han sido los encargados de entregar dicho reconocimiento al alcalde de la localidad, Ezequiel Marco, en un acto que se ha celebrado en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón y que ha contado con el patrocinio de Ambar y Embou, y la colaboración de CVO Security y la Comarca de las Cinco Villas.

Marco ha agradecido el reconocimiento y ha señalado que supone "un orgullo para todos los vecinos y vecinas de Biota y representa un reconocimiento al esfuerzo, al compromiso y al trabajo que durante años se viene realizando para poner en valor nuestro municipio, sus recursos y todo aquello que los hace únicos. Biota es un pueblo con historia, patrimonio, tradiciones y un extraordinario entorno natural, y especialmente destacamos por un potente sector turístico basado en el ámbito gastroalimentario".

En imágenes | Premios Pueblo del Año 2026 /

En este punto ha incidido en que el municipio "cuenta con numerosos productores y empresas que trabajan día a día para ofrecer productos de calidad, vinculados a nuestra tierra y a nuestra forma de vida". Además, ha subrayado que en su mayoría son "emprendedoras que representan el esfuerzo y el talento del medio rural y que contribuyen a convertir la gastronomía en grandes atractivos turísticos, porque hacen visitas a sus instalaciones ofreciendo una visión de sus productos desde que nacen en el campo hasta que los acostamos en nuestras mesas".

Además, también ha hecho un repaso por el extenso patrimonio que atesora Biota con ejemplos como la Iglesia Románica de San Miguel, el Palacio de los Vizcondes de Biota y su torreón medieval y el museo etniológico.

Por último, ha afirmado que este galardón "nos anima a seguir trabajando para que Biota sea cada vez más conocido y reconocido, para atraer visitantes, generar nuevas oportunidades y demostrar que nuestros pueblos tienen un enorme potencial turístico, cultural, patrimonial y gastronómico, pero sobre todo por las gentes que viven en Eviota, con quien quiero compartir este premio".

Biota es un municipio con mucha historia cuyos orígenes se remontan al siglo XI, algo que se ve reflejado en su urbanismo. / Ayuntamiento de Biota

Biota: Una joya del medievo en la Comarca de las Cinco Villas

Si hay algo que diferencia a Biota de otras localidades es su valioso patrimonio medieval. Los orígenes de esta población cincovillensa se remontan al siglo XI, de ahí su urbanismo claramente medieval entre el que destaca el Palacio de los Condes de Aranda, la Iglesia románica de San Miguel Arcángel, varios palacios y edificios nobles y el Museo Parroquial, que alberga una colección de arte religioso.

Uno de sus atractivos más recientes es el nuevo museo etnográfico situado en la tercera planta del Palacio de los Vizcondes de Biota. Este espacio recoge los aperos y enseres domésticos y muebles tradicionales de una vecina, utilizados muchos de ellos para labores domésticas y del campo.

Otro de los atractivos es la pequeña pedanía de Malpica de Arba, un enclave histórico que actuó como límete fronterizo durante la Reconquista Cristiana y, según el historiador Bernabé Cabañero, su iglesia sobre pilares de raigambre musulmana. Su localización, situada en un pequeño montículo con una bonitas vistas al valle por el que discurre el río Arba.

Todo este patrimonio está en buenas condiciones gracias al compromiso de la localidad con su conservación y puesta en valor que, a su vez, refuerza la identidad propia de Biota, contribuye a preservar su legado histórico y ofrece a los visitantes una experiencia cultural rica y auténtica.

Esta labor se complementa con la recuperación de espacios históricos y la promoción de iniciativas que acercan el patrimonio a vecinos y visitantes a través de distintas actividades para todos los públicos como motor de dinamización turística.

El Pueblo Viejo, declarado Espacio de Interés Turístico de Aragón en marzo de este mismo año. / Ayuntamiento de Belchite

Belchite: Un enclave «de película» marcado por la historia

Belchite destaca por su extraordinario patrimonio, con el Pueblo Viejo, declarado Espacio de Interés Turístico de Aragón en marzo de este mismo año. Este enclave se ha convertido en uno de los principales espacios de memoria de Aragón y en un importante atractivo turístico. Además, es mundialmente conocido por haber sido el escenario de múltiples películas e incluso anuncios, y forma parte de una ruta búnkeres de la Guerra Civil.

También desde hace nueve años este espacio es protagonista del festival Belchite de película. Pero no solo eso, recientemente las excavaciones en el Pueblo Viejo han confirmado el descubrimiento de una sinagoga medieval del siglo XIV, conocida como La Sinoa, un hallazgo que abre una vía cultural nueva.

Cretas, en la comarca turolense del Matarraña, es conocida como 'la Toscana española'. / Jorge Fuembuena

Cretas: Patrimonio, artesanía y enotursimo en el Matarraña

Cretas es una joya medieval situada en el Matarraña, una zona conocida como ‘La Toscana Española’. La celebración conjunta de la Feria del Vino y la Feria Medieval, que este año ha alcanzado su 25ª edición, impulsa el enoturismo, la gastronomía y la artesanía local. Además, este evento contribuye a dinamizar la economía del municipio y a reforzar la proyección de Cretas como uno de los destinos más destacados de la comarca del Matarraña.

La cuidada conservación de su casco histórico, sus calles empedradas y la promoción de sus productos de proximidad consolidan un modelo que combina patrimonio, cultura y desarrollo económico, convirtiendo al municipio en un referente del turismo de interior en Aragón.

Robres ha estrenado recientemente un Corral de Comedias. / Ayuntamiento de Robres

Robres: El teatro y el espectáulo como motor del medio rural

El prestigio del Teatro de Robres, el nuevo Corral de Comedias y citas como el Festival Internacional de la Oralidad, el Festival Rural de Artes de Calle o el ciclo Otoño Vivo han consolidado al municipio como un referente cultural. Además, su intensa programación durante todo el año atrae visitantes, dinamiza la economía local, favorece la actividad turística y demuestra el papel de la cultura como una herramienta clave para revitalizar el territorio.

Esta apuesta ha permitido situar a Robres en el mapa cultural de Aragón, acercando propuestas de calidad al medio rural y generando un espacio de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes. Un modelo que demuestra cómo la cultura puede convertirse en un elemento de cohesión social y de desarrollo.