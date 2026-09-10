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Los Bomberos de Zaragoza tratan de extinguir un incendio en la zona entre Montañana y Villamayor

Cuatro camiones de bomberos se han desplazado para tratar de sofocar el incendio que ha sido declarado poco antes de las 14.00 horas que ha afectado a dos casetas y parte del cultivo de los alrededores

Incendio Villamayor de Gállego y Montañana

Incendio Villamayor de Gállego y Montañana

Miguel Ángel Gracia

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Jimena Miguel

Zaragoza

Cuatro camiones de Bomberos y un coche de mando se han desplazado hasta el barrio rural de Montañana y el municipio de Villamayor, para participar en las labores de extinción de un incendio que se ha declarado poco antes de las 14.00 horas. Este ha quemado dos casetas de campo ubicadas en la zona y varios de los cultivos de cañas que rodean el terreno.

Para colaborar en controlar este foco iniciado en una zona de campos de labor, se han sumado también bomberos de la Diputación de Zaragoza a los cuerpos de los Bomberos de Zaragoza y Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón.

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Estado de la zona afectada por el incendio mientras trabaja un bombero

Estado de la zona afectada por el incendio mientras trabaja un bombero / Miguel Ángel Gracia

"El fuego ha sido controlado rápidamente por los equipos de extinción, y actualmente se encuentran realizando las labores para refrescar el terreno", confirma el alcalde de Villamayor de Gállego, José Luis Montero. Además, continúan tratando de sofocar cuatro pequeños focos que permaneces humeantes, según ha confirmado el alcalde.

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